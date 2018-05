En La Noria, destaca Peláez profesionalismo sobre “amor a la camiseta”

Ricardo Peláez fue presentado esta mañana en las instalaciones del Cruz Azul para asumir a partir de hoy su función como director deportivo del club.

“Yo creo más en el profesionalismo que en el amor a la camiseta que muchas veces es muy falso. Primero que nada, somos profesionales, yo tengo una gran ilusión de lograr grandes cosas, pero sé que solo no lo voy a lograr. Tengo un cuerpo técnico que ya conocí y que me sorprendió gratamente”, dijo durante su presentación.

Peláez, como futbolista, debutó con el Club América donde tuvo dos etapas. También vistió las camisetas de Necaxa y del acérrimo rival del América, las Chivas de Guadalajara. Como directivo, estuvo al frente de las Águilas entre 2011 y 2017, época en la que cosechó dos títulos de liga y dos de Concacaf.

Acompañado por Billy Álvarez, presidente del club, así como por el técnico portugués Pedro Caixinha, realizó su primer recorrido por las instalaciones de los celestes.

El exfutbolista señaló que actualmente tiene una mayor experiencia y tranquilidad de pensamiento, además de que siempre busca adaptarse y mejorar.

“Tengo más experiencia, el tiempo de tranquilidad para pensar. No soy de las personas que se casan con una idea, me voy adaptando y mejorando, además rechazando lo que no me ha servido. Sigo en la misma, mis valores, el trabajo en equipo principalmente”

Ricardo Peláez

Director deportivo de Cruz Azul