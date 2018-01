“El entomólogo Endo Hiroshi decidió cierta mañana dejar de comer aquello que pudiera parecerle saludable al resto de la personas. Tomó la decisión luego de la noche de insomnio, provocado quizá por el recuerdo de la vieja cocinera de la casa partiendo hacia la caravana de los seres desdentados…”: inicio del relato del escritor Mario Bellatin (México, 1960), Bola negra, que el ilustrador Liniers (Buenos Aires, Argentina, 1973) convirtió en una historieta de sugerentes representaciones pictóricas, que la editorial Sexto Piso incluye en su Colección de Libros Ilustrados.

Bola negra. Liniers & Bellatin: álbum de indiscutible influjo cinematográfico en una disposición de fotogramas acoplados por sucesiones de planos en que la ‘deconstrucción visual’ juega un papel determinante. Liniers enlaza las palabras en un encadenamiento muy personal: montaje que se define en la ‘caprichosa continuidad’ de los apuntes iconográficos dictada por el rompimiento de los vocablos (sílabas) en un paralelismo con las escenas gráficas. Ritmo visual provocativo, y exposición de lúdica argumentación icónica.

Con un prólogo, “La bola de los sueños insomnes”, en que el autor de Gallinas de madera se refiere al caricaturista argentino como el ‘Súcubo Liniers’, los lectores advertimos la complicidades manifiestas en estos folios de paisajes sombríos, insectos y desdentados. “Miro el libro Bola negra del Súcubo Liniers y nuevamente me descubro como personaje”, avisa Bellatin. Superposición ‘textual-visual’ en que la dualidad ‘palabra-tinta’ conforma una sola ‘armazón textual’.

“Hay una complicidad en todo el cuaderno: cada plano fue esbozado pensando en el universo literario de Bellatin. Me introduje en ese mundo y lo hice mío”

Liniers, Ilustrador

“Me satisface que Mario Bellatin hable del libro como ‘mío’, que me adjudique a mí todas estas manías visuales, las cuales fueron posible gracias a su texto. Por supuesto, que hay una complicidad en todo el cuaderno: cada plano fue esbozado pensando en el universo literario de Bellatin. Me introduje en ese mundo y lo hice mío; pero, esas permutaciones están en correspondencias con sus obsesiones literarias”, ha indicado Liniers, colaborador de The New Yorker.

La Razón conversó la semana pasada con el Premio Xavier Villaurrutia, Mario Bellatin, coautor de Bola negra (Sexto Piso, 2017):

¿Está usted satisfecho con las ilustraciones que hizo Liniers de Bola negra? No es un asunto de satisfacción. Estoy plenamente de acuerdo con las atmósferas visuales concebidas por Liniers. Su concepción gráfica se corresponde con mi concepción textual, y hasta considero que va más allá de ella. Por eso insisto que es el libro de Linier, es su Bola negra.

¿Cómo fue el proceso de elaboración del libro? No hubo tal proceso de colaboración. Liniers iba concibiendo su ‘bola negra’ y me enviaba, de vez en vez, algunas páginas, las cuales yo nunca cuestioné. Esto se puede ver en las cartas gráficas que aparecen al final del libro donde él me va diciendo de los progresos del libro. Son tarjetas muy imaginativas en que se demuestra el genio creativo de este ilustrador argentino.

¿Bola negra es una ‘historia oriental’ creada por usted o por Liniers? Dentro del libro de Liniers, estamos interiormente en una historia oriental donde hay cacerías de orugas, luchas de sumo, dietas estrictas donde el único alimento es un cuenco de arroz por día… Todo ese universo se mezcla con mi salón de belleza y mis actividades propias de monje. No olvidar que Liniers me ha convertido en un personaje de su libro.

¿Endo Hiroshi es un alter ego de Mario Bellatin? Lo único que puedo afirmar es que Endo Hiroshi es el entomólogo que ha ‘decidido dejar de comer todo aquello que pudiera parecerle saludable al resto de las personas’. El doblaje es responsabilidad de Liniers.

