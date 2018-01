Se debe aplicar la ley a quien la viole, no puede haber ni perdón ni olvido para los delincuentes, dijo ayer el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, durante el festejo del Día del Policía.

El mandatario estatal pidió no regresar a la complicidad de autoridades con criminales, ya que el Estado de derecho no está sujeto a la negociación política.

“Les pido que no permitamos ni el perdón ni el olvido, porque entonces el Estado de derecho en este país se convierte en una negociación política, la cual es para afrontar proyectos, para proponer soluciones, pero no puede ser por conveniencia para convocar a los delincuentes y plantearles una alianza a fin de llegar al poder a toda costa. No lo permitamos, ni perdón ni olvido, sigamos adelante con un Estado de derecho y aplicando la ley a todo aquel que la viole”, declaró.

El Dato: Morelos fue el primer estado de la República en implementar el mando único; hoy cuenta con 5 mil 836 policías certificados.

En el centro de convenciones de Xochitepec, Ramírez recordó que no obstante el alto costo político que implicó crear una sola policía en la entidad, a cinco años de su administración los resultados son visibles y, aunque no son mágicos, es momento de seguir adelante por un Morelos seguro, con inversiones, desarrollo y empleo.

Al reconocer el trabajo de su comisionado estatal de seguridad pública, Jesús Alberto Capella, Graco comentó que cuando asumió el cargo también aceptó la responsabilidad de la seguridad y “tomar al toro por los cuernos”.

Y aunque, dijo, hubo quien le recomendó no hacerlo por ser un proyecto en el que la satisfacción se construye a largo plazo, “voy a asumir la responsabilidad de construir una policía más allá del costo político y llevarla para adelante, no vine a caerle bien a nadie”.

En el evento, el gobernador entregó 21 reconocimientos e insignias a elementos de seguridad destacados y a dos canes policiacos.