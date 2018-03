En silencio Trump después de declaraciones de Stormy Daniels

Para el presidente de los Estados Unidos es una costumbre expresar sus pensamientos y emociones a través de su cuenta de Twitter, sin embargo, estos últimos días ha estado en silencio sin dar a conocer alguna postura clara sobre las declaraciones de Stormy Daniels.

El mandatario ha publicado más de 2.900 veces en Twitter desde que asumió el cargo, usando el término “Fake News” para describir todo.

Ese fue el caso este lunes, cuando por la mañana escribió en su cuenta “Tanto Fake News. Nunca he sido más voluminoso o más inexacto. ¡Pero a pesar de todo, nuestro país está muy bien!”, aunque no específica a que se refiere exactamente.

Pero ha estado inusualmente silencioso en los últimos días, para alivio de sus asesores, ya que una estrella pornográfica y una modelo de Playboy describieron detalles íntimos de encuentros sexuales con Trump. Stormy Daniels, la estrella porno, dijo el domingo por la noche en “60 Minutes” de CBS que recibió amenazas por parte de Trump.

Para un presidente que ha atacado con entusiasmo a casi todos sus enemigos y acusadores, a menudo con coloridos apodos como “Little Rocket Man” para el líder norcoreano, “Crazy Joe Biden” o “Sloppy Steve” Bannon, ahora parece que solo su supuestas amantes y el presidente ruso, Vladimir V. Putin, son inmunes al Sr. Trump.

So much Fake News. Never been more voluminous or more inaccurate. But through it all, our country is doing great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de marzo de 2018