El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping en Pekín, en el que sería su primer viaje al extranjero desde que tomó el poder en 2011.

El dirigente norcoreano llegó a territorio chino con el fin de felicitar personalmente a Xi Jinping por haber sido reelegido como presidente de China.

Durante el encuentro, ambos líderes intercambiaron opiniones acerca de la situación global actual y discutieron la situación en la península coreana.

“Nuestra postura consistente es que estamos comprometidos con la desnuclearización en la península”, aseveró Kim Jong-un a la agencia de noticias Xinhua.

“Este problema se puede resolver si Corea del Sur y EU responden a nuestros esfuerzos con buena voluntad, crean una atmósfera de paz y estabilidad y adoptan medidas progresivas y sincrónicas para alcanzar la paz”, agregó Kim.

At the invitation of Xi Jinping, Kim Jong Un paid an unofficial visit to China from March 25 to 28 pic.twitter.com/OG9695uZ6F

