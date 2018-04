En un lugar de América, la gente quiere un cambio. Cansados de la corrupción, la pobreza y la violencia, quieren que su país —rico en recursos naturales— sea un mejor sitio para vivir, para sus hijos. Y van a lograrlo, porque esta vez sí hay un candidato que sacudirá a la partidocracia. Porque los últimos gobiernos fueron un desastre y nada, dicen, podrá ser peor.

El candidato habla de inversiones en planes que diversificarán el desarrollo. Creará resorts en zonas alejadas, abrirá industrias nativas, usará la infraestructura militar para apoyar los proyectos socioeconómicos. Lo hace —desmintiendo a quienes lo acusan de ser un radical— acompañado de empresarios exitosos, que empujan su candidatura. Insiste en que derrotará a la pobreza, ante los aplausos de viejos activistas. Propone una nación integrada al mundo, sin subordinaciones imperiales, para gozo del nacionalismo local. Porque todos —empresarios de la más rancia derecha, marxistas de todo pelaje, intelectuales de pompa y circunstancia— hallan en el candidato al armonizador de sus intereses particulares.

El candidato impulsa una Asamblea Constituyente porque refundar es hoy la palabra de orden. Todo, nos dice, está podrido: los partidos, el Congreso, las leyes vigentes. Todo es oligarquía, pese a que ninguno de esos poderes bloqueó su inscripción en los comicios, alegando su díscolo pasado. Y la nueva constitución no hablará de comunismo, sino de democracia participativa. Porque el vecino Fidel Castro, dirá tranquilizante a los medios, no es sino un dictador. Y él no será un dictador, salvo para la mala fe de quienes le difaman. Así que olvídense del miedo a la reelección: ¡hasta propondrá la revocatoria de mandato, para que el pueblo le quite a mitad de gobierno, si no cumple lo que ha prometido!

El candidato dice que la política es moral, por eso amor, perdón y hasta Cristo y los fariseos aparecen en cada discurso y cada pueblo durante su campaña. Porque el candidato no viene al poder a servirse de él, sino a servir al pueblo. Ese pueblo siempre noble, siempre modesto, siempre suyo. Ante el que cualquier división es complot, pues el pueblo no se equivoca y decide, en aclamación perpetua, al buen gobernante. Que vela por su felicidad.

Han pasado veinte años y el candidato —electo presidente— ha muerto. Sus promesas, también. Venezuela tiene hoy tasas de inflación, pobreza, éxodo migratorio, violencia criminal y represión mucho mayores a las de cuando llegó al poder, a las de sus vecinos. Una camarilla corrupta, incompetente y asesina —heredera del finado— depreda sin recato el país, en inversa proporción a sus promesas emancipatorias, en franca competencia con las oligarquías y dictaduras tradicionales de la región. Recordándonos que las utopías en manos de un caudillo y proyectos mesiánicos se transforman, más temprano que tarde, en distopías terribles. Incapaces de proveer forma alguna de justicia.

Mientras, en otro lugar de América, resuena hoy una vieja melodía. Cuando algún candidato, en plena campaña, promete perdón, felicidad, refundación, amor…