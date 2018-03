En un mes aumenta casi 10% el secuestro a nivel nacional, informa Wallace

El delito de secuestro a nivel nacional aumentó en un 9.9 por ciento de enero a febrero de 2018 y los detenidos por el ilícito disminuyeron en un 24.4 por ciento, informó la asociación civil Alto al Secuestro.

En conferencia, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación señaló que existen avances y retrocesos en el combate al secuestro, sin embargo es labor de los estados preparar a los policías para combatir a los grupos delincuenciales ya que la ciudadanía tiene desconfianza de los cuerpos de seguridad.

Incluso en muchos estados los grupos criminales tienen “cooptados” a las autoridades, situación que rebasa las acciones de los policías.

“Hay policías que no están preparados y son cooptados por la delincuencia, por eso no hay confianza de las personas. El 40 por ciento de los policías en Veracruz ya está comprometido con las bandas crimínales; además de que no hay suficientes Ministerios Públicos y Jueces que sean capaces de sancionar el delito”.