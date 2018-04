En víspera G7 en Toronto, camioneta embiste a peatones y mata a dos

Una camioneta embistió entre ocho y diez personas que se encontraban transitando en el aérea de Yonge St y Finch en Toronto, Canadá.

“Choque, numerosos peatones han sido alcanzados por una camioneta blanca en el área de Yonge St y Finch”, reportó la policía de Toronto en su cuenta de Twitter.

Shooting:Dundas and Chestnut area. Reports of a male with a lower body injury. Further when I get more. #GO725916 ^gl

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 de abril de 2018