Minuto a minuto: Segundo #DebateChilango entre candidatos al GCDMX

El segundo debate que organiza de manera oficial el Instituto Electoral de la Ciudad de México se realiza en las instalaciones de Canal Once y los temas a desarrollar, mediante el contraste de opiniones y propuestas son: economía y desarrollo social.

Participarán Mikel Arriola, del PRI; Claudia Sheinbaum, de Morena; Alejandra Barrales, PAN-PRD; Lorena Osornio, candidata independiente; Purificación Carpinteyro, de Nueva Alianza; Mariana Boy, del PVEM, y Marco Rascón, del Partido Humanista.

TEMA 1: Economía

Mariana Boy: En su primera intervención dijo que sus contrincantes iban a ofrecer más de lo mismo, pero ella iba a hacer rendir el presupuesto que se otorga al gobierno capitalino; dará estímulos fiscales a empresas que contraten a jóvenes que sea su primer trabajo.

Lorena Osornio: La corrupción es la madre de todos los males, principalmente en los capitales de la IP, aseguró. Señaló que los servidores abusan de sus cargos para extorsionar y robar. Dijo que no se han instalado empresas. Exigió penas más severas para funcionarios corruptos y que no vuelvan a tener cargos.

Claudia Sheinbaum: Vamos a potenciar el desarrollo económico. Crear 500 mil empleos formales, reducir la desigualdad y acabar con la corrupción. Potenciando el turismo y disminuyendo el tiempo de trámites. “Se trata de hacer una ciudad de prosperidad compartida, de innovación y de esperanza”.

Marco Rascón: Dijo que en cuanto al desarrollo económico y social, PRI, PAN y PRD constituyen la continuidad del poder económico, por lo que continuaría la misma política clientelar con esas partidos en vez de una política orientada a la sustentabilidad económica.

Purificación Carpinteyro: La aspirante de Nueva Alianza, dijo que este gobierno ha sido muy mal administrador y se puede hacer muchas cosas si se sabe ahorrar; se va a invertir en fomentar las Pymes. Prometió en invertir en la economía social, además del turismo.

Alejandra Barrales: Tenemos que reconocer 4 grandes problemas: no hemos crecido, no hay salarios dignos, hay sueldos precarios, las empresas no son realmente productivas, vamos a reindustrializar la ciudad, vamos a traer a la industria que dan los mejores empleos.

Mikel Arriola: En su primera intervención, el candidato priista propuso la creación de 1.6 millones de empleos bien pagados y oportunidades de desarrollo pleno para los habitantes de la CDMX. Además de calificar como cínicas a Barrales y Sheinbaum por haber tenido la oportunidad de generar empleos en el pasado y no haberlo hecho.

Carpinteyro: Dijo que su intención es ahorrar 10 mi millones de pesos; hacer subastas de energía. Se podrá ahorrar a través del servicio de energía.

Mikel: Dijo que con la creación del NAIM va a crear 650 mil empleos y con el aeropuerto Benito Juárez otros 600 mil. Asimismo, plateó la creación de 3 trenes suburbanos y con la creación del Instituto del emprendedor generará otros 600 mil empleos.

Boy: No habrá nuevos impuestos ni aumentos a tarifas. La mejor manera de garantizar igualdad en la CDMX. También dijo que planteará una reforma para que con los excedentes que tenga el gobierno de la Ciudad se puedan dar servicios básicos como el agua y transporte público a los ciudadanos.

Rascón: Dijo que el gran detonador de la economía capitalina es el presupuesto de la CDMX, por eso propuso un banco central. Dijo que el gobierno gasta mil 300 mdp en pagos de nómina, con lo que propuso construir un fondo de desarrollo social.

Osornio: Uno de los problemas es que el recurso no se aplica donde debería en la capital, dijo. Acusó que el recurso para Pymes no se utiliza en crear empleos. Dijo que se debe acabar con la corrupción de raíz reformando el código penal sancionando a funcionarios corruptos. Pidió vigilar peso por peso su aplicación correcta. Existe recurso, dijo, pero nunca llega a quien más lo necesita, sino a los partidos.

Sheinbaum: Para detonar el turismo propone dos ejes:1 inversión en nuevos corredores en la ciudad 2 Festivales culturales cada mes para hacer de la CDMX la capital cultural de América.

Barrales: Habló de renacimiento económico que tendrá en su jefatura. Es importante reconocer, dijo, que en la ciudad hay una gran desigualdad. En la zona oriente se encuentra la mayor población de la ciudad, pero también se encuentra el mayor número de jóvenes y las mayores carencias: sin agua, sin infraestructura y sin empleo. Tenemos que hacer de la zona oriente el nuevo polo de desarrollo económico, en la reserva territorial más grande, vamos a ir por nueva cdmx, el nuevo pulmón de la ciudad, Chapultepec No. 2.

Carpinteyro: Aseguró que se debe recuperar el campo con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, ya que actualmente los campesinos se están muriendo de hambre, pese a que se pueden cosechar inigualables productos.

Mikel: Aseguró que los servicios son más o menos el 80 por ciento de la actividad económica. Además, acusó a Sheinbaum de entregar un predio y de dejar sin agua a la comunidad de El Batán por la construcción de un puente en lugar de apoyarlos.

Rascón: Dijo que la economía de la CDMX se rige por el corredor Santa Fe-Tepito. La fuerza de trabajo determina la sustentabilidad económica de la capital, los que “tienen las manos sucias” hacen posible que la ciudad mantenga una relativa paz, aseguró. Propuso dirigir el presupuesto a las Pymes.

Boy: Boy dijo que es muy importante activar la vocación económica de cada una de las 16 delegaciones, ya que actualmente no se han hecho inversiones. Prometió llevar créditos y asesoramientos para fortalecer lo mejor que sepan hacer, además de las zonas rurales que necesitan apoyos.

Barrales: Tengo un plan maestro de ciudad en el tema económico, está conformado por 5 vocaciones: el oriente se convertirá en el nuevo polo de desarrollo, atender la zona sur oriente en el tema agroindustrial, en la zona la vocación de servicios y turismo, en el surponiente la creación del corredor de la salud, y es importante señalar a las mujeres y la economía, en la cdmx hay un millón de mujeres, vamos ayudarlas a insertarse a la economía, con la entrega de una tarjeta de 2, 500 pesos mensuales a todas la jefas de familia y capacitarlas para el empleo.

Osornio: Algo principal es elevar la economía. Propuso aumentar recurso público para microempresas y para quienes necesitan capacitación. Precisó que cada demarcación tiene sus necesidades propias, por lo que se refirió a la capacitación de las zonas rurales de la Ciudad. Acusó abandono por parte del gobierno, por lo que pidió fomentar empleo y, principalmente, autoempleo.

Sheinbaum: Mientes Mikel, no tiene sentido contestarte detalladamente. Haremos una ciudad de innovación y medio ambiente. Vamos a desarrollar nuevas tecnologías ambientales: creemos que el reciclamiento potencia el empleo y las mejoras al medio ambiente. Vamos a hacer a la CDMX un capital de energías renovables.

Mikel: Contestó a Sheinbaum dijo que en sus redes sociales exhibiría los documentos de la “gran estafa” con el parque de El Batán. Propuso titulación sin costos para los jóvenes, transporte gratuito e internet gratuito. Además ofreció apoyar con un crédito para primer vivienda. También le pidió a Barrales que explicará lo del departamento que tiene y la casa en las Lomas, y también del predio de Rubén Dario #225.

Barrales: Mikel intentó copiar mis propuestas, hacer algo parecido, infórmate de las propuestas de tus candidatos. Es falso lo que dice el candidato priístas, le cuenta aceptar que las mujeres podemos salir por nuestros propios esfuerzos, yo te reto a que demuestres a que tengo una propiedad en Polanco , si me lo compruebas, renuncio y te pido que me contestes.

Carpinteyro: Carpinteyro dijo que el turismo es un sector que puede dar muchos recursos a la Ciudad de México, ya que tiene atractivos como palacios, parques, reservas naturales; dijo que se pueden invertir 5 mil 500 millones de pesos para reactivar el sector.

Sheinbaum: “Da lo mismo PAN, PRI y PRD, las tarjetas rosas surgieron en Atlacomulco”. Cuando sea jefa de gobierno va a enviar al Congreso local una iniciativa para la desregulación y reducir los trámites para abrir negocios en la ciudad.

Boy: Reiteró que se deben invertir bien los recursos; aseguró que de ganar el 1 de julio se le dará prioridad a los emprendedores, reduciendo trámites burocráticos y dando énfasis al internet; dijo que se otorgarán créditos fáciles para quienes quieran proyectar un negocio.

Osornio: Algo muy importante de lo que yo he manejado es que mis propuestas no requieren grandes recursos, aseguró. Dijo que los partidos políticos reciben recursos por una cantidad que muchos de nosotros “no podríamos leer”. Pidió a los candidatos renunciar a sus recursos para aplicarlo a las necesidades de los ciudadanos.





Rascón: Necesitamos etiquetar los ingresos provenientes de automovilistas. Dijo que subiría tenencia y propondría una reforma catastral al predial. Dijo que es necesario unir secretaría de Desarrollo Económico con la de Tecnología. Pidió autonomía para la zona sur, de modo que compense lo que proporciona a la ciudad en cuestión de medio ambiente. Nuevamente se refirió a los gastos gubernamentales por concepto de pago de nómina.

Mikel: Dijo que las fotomultas y arañas las quitará. Agregó que el dinero para llevar a cabo sus propuestas saldrá de los 20 mil millones de reducción de gasto corriente y 35 mil millones de pesos por ahorros en compras del gobierno. Además, dijo que dará a las amas de casa 3 mil pesos de pensión y aumentará el apoyo a las personas de la tercera edad a más de 4 mil pesos.

Sheinbaum: No vamos a aumentar impuestos. Vamos a ahorrar 25 mil mdp acabando con la corrupción y privilegios de la clase política. Vamos a revisar impuestos nuevos porque la recaudación es el gran negocio del gobierno de la ciudad.

Boy: Señala que es fundamental revisar cómo se realiza un gasto adecuadamente, reiteró que se necesita reforzar la inversión de los emprendedores; dijo que creará la Procuraduría de la Defensa del Emprendedor.

Osornio: Insistió en acabar con la corrupción. Se dijo en contra de fotomultas, verificentros y parquímetros. Dijo que la CDMX no necesita presupuesto, pues ya existe y pidió dar más atención al combate a la corrupción.

Rascón: Criticó que los candidatos quieran acabar con las medidas que han permitido el presupuesto, tales como multas y tenencias. Lo calificó de propuestas clientelares.

Carpinteyro: Refirió que se debe invertir en la infraestructura de los mercados públicos, ya que actualmente están abandonados y por ello se desperdician estos espacios.

Sheinbaum: En economía social propone crear empleos a través del impulso, desde el gobierno, de empresas familiares, cooperativas y mercados.

Osornio: En su última intervención del bloque se unió a la propuesta de Carpinteyro y pidió acabar con la corrupción, pero se quedó sin tiempo para profundizar.

Boy: Dijo que apoyará las necesidades de cada delegación.

Subtema 1 : Crecimiento y desarrollo

Subtema 2: Empleo y falta de oportunidades

Subtema 3: Fomento empresarial y vocación productiva

Subtema 4: Combate a la pobreza y marginación

Tema 2: Desarrollo Social

Subtema 1 : Educación

Subtema 2: Servicios de salud de calidad

Subtema 3: Deporte y rehabilitación de espacios públicos idóneos

Subtema 4: Atención a personas afectadas por los sismos de 2017

fgr