Encuentran cuerpo de ciclista alemán en Chiapas

La Fiscalía de Distrito Selva en Chiapas informó del hallazgo de los presuntos restos del ciclista alemán Holger Franz en la carretera San Cristoóbal–Ocosingo.

En un video difundido en Twitter, el Fiscal de Distrito Selva, Arturo Pablo Liévano, indicó “a las 14:00 horas fueron encontrados los restos óseos presuntamente del ciclista alemán, Holger Franz en la carretera San Cristóbal–Ocosingo a 200 metros más abajo donde fue localizado días atrás el polaco Krzysztof Chmielewski”.



Advirtió que el Ministerio Público agotará todas las líneas de investigación para saber la causa de la muerte y determinar la identidad del extranjero.

Señaló que la embajada de Alemania se encuentra atenta a los avances de la indagatoria.

Aseguró que la Fiscalía de Distrito Selva ya trabaja de manera coordinada Fiscalía General del estado de Chiapas.

La última vez que se supo algo de Holger fue el pasado 20 de abril a las 17:30 horas, cuando llamó telefónicamente a su amiga Inês Gonçalves, una portuguesa radicada en México que lo iba a recibir en su casa de Ciudad del Carmen.

Sin embargo, eso no ocurrió, pues el ciclista alemán que llevaba dos meses en el país desapareció sin dejar rastro cuando viajaba de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, a Campeche.

Después, sólo el silencio.

La llegada del hombre identificado como Holger Franz Hagenbusch estaba prevista para los primeros días de la semana del 23 de abril, por lo que al no recibir noticias de él, Gonçalves publicó un mensaje en Facebook para solicitar ayuda.

“No sabemos dónde está Holger!!!!! La última vez que se comunicó conmigo fue el viernes pasado. Estaba en Chiapas y iba a tomar una ruta que pasaría por Palenque hasta llegar a Ciudad del Carmen en el inicio de esta semana. No sé cuál de las rutas era. No contesta ninguno de los teléfonos y no se conecta desde el viernes pasado. Compartan la publicación por favor. Cualquier una de las rutas que haya tomado es muy accidentada y puede llegar a ser peligrosa”, escribió la mujer el 27 de abril.

