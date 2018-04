Las encuestas sobre los aspirantes presidenciales no son las que determinarán al ganador de los próximos comicios federales del 1 de julio, sino los votos, afirmó el presidente de Consulata Mitofsky, Roy Campos.

“Las encuestas no son las que determinan una elección y así fuera una semana antes no van a determinar al ganador, porque hay que esperar los votos.”

Roy Campos

Presidente de ConsultaMitofsky

.

“Las encuestas nos están contando una crónica de lo que está pasando en México. Porque nos están diciendo que hay un (Andrés Manuel) López Obrador que mejoró su imagen con respecto al 2006 y 2012, que disminuyó sus negativos, que mucha gente que no lo veía, lo está volteando a ver”, dijo en entrevista con La Razón.

El Dato: El especialista reconoció que las encuestas sufren de un desprestigio en México, porque existen personas o medios que las realizan sin el método científico.

Actuario y matemático por la UNAM, con maestrías en Estadística y Actuaría en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, Campos rechaza que las encuestas que hasta el momento dan por ganador al candidato a Los Pinos por la coalición Juntos Haremos Historia “no nos están diciendo lo que va a pasar el 1 de julio”.

Dijo que los debates serán decisivos para que uno de los candidatos a Los Pinos se vaya perfilando como el ganador.

“En el 2012, a estas alturas se decía ‘es muy probable que gane (Enrique) Peña’ y terminó ganando y aquí lo que están diciendo las encuestas es que es muy probable que gane (Andrés Manuel) López Obrador. Pero faltan tres debates. Y yo creo que los momentos claves de esta elección van a ser el primero y el segundo debates. Si el primero y el segundo mueven cosas, entonces el tercero se va a volver definitivo y si no mueven cosas, el tercero será de trámite. Pero definitivamente no podemos decir que esto ya acabó”, indicó.

Preciso que los careos entre los candidatos serán vitales, principalmente para el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia porque “no se le ha visto debatir desde 2012”.

“No ha ido a ningún debate. Y los debates son los momentos de máximo riesgo para un candidato porque no hay telepronter, no hay edición, no hay el ‘vamos a volver a grabar la toma’. Tienes enfrente a todos los adversarios, tienes a moderadores que te hacen preguntas directas, tienes la atención pública que te está siguiendo en momentos de estrés, cómo actúas. Entonces, los debates son momentos de mayor riesgo para los candidatos”, señaló.

En este sentido, agregó que el tres veces aspirante a la Presidencia de la República “se está moviendo en una zona de confort, donde no le afecta nada. Y aún no sabemos cómo se va a mover en los debates, en los que pueden pasar muchísimas cosas: o te mantienes, o subes… o caes en la intención del voto. Por eso, insisto, nadie puede echar campanas al vuelo como para decir ‘ya gané’”.

El presidente de Consulta Mitofsky consideró además que el tabasqueño ya da por hecho que tiene el triunfo de los comicios ganados.

“Hay mucha gente que también lo asegura: 4 de cada 10 mexicanos afirma que ya ganó López Obrador. Estamos hablando de más de 30 millones de mexicanos. Pero esto no es así porque las encuestas nos deben contar sólo una crónica de hacia dónde va, pero nunca el final”, expresó.