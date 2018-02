En las últimas semanas, el rumor de desaparecer el descenso y el ascenso del futbol mexicano se convirtió en realidad. Los directivos de la Liga MX, comandados por Enrique Bonilla, han reconocido que sí es una posibilidad, pero en su parecer será “para mejorar el balompié” nacional.

Muchas voces se han alzado en contra de esta postura, y muchas otras también lo han hecho a favor. En exclusiva La Razón el técnico Jesús Ramírez, campeón del mundo en la categoría Sub-17 con el tricolor en Perú 2005, reconoció que sería un grave error, pues el futbol mexicano necesita de la Liga de Ascenso para que muchos jugadores se comiencen a foguear y así buscar un lugar en el máximo circuito de balompie mexicano.

El Dato: Correcaminos jugará su partido de Copa, ante Rayados, con una playera conmemorativa en honor al Ejército Mexicano.

“No conocemos al cien por ciento lo que tengan planeado, por lo que es difícil opinar, pero la Liga de Ascenso permite que el futbolista que no tiene posibilidades de jugar en Primera División o que está tapada su posición porque hay mucho extranjero, pues esa categoría es importante para que tengan más roce”, dijo.

El exentrenador del América se ha desempeñado como directivo en conjuntos del Ascenso MX, por lo que reconoció que “cuando fui presidente de Venados de Yucatán lleve a diversos jugadores que ahorita están en Primera División y que en su momento la Primera A les dio esa oportunidad. Entonces, los mismos técnicos se foguean ahí y si lo vemos desde el punto de vista de desarrollo, a todos les viene bien estar ahí para llegar mejor preparados a la Primera y muchos de los entrenadores y jugadores ya están en Primera. Realmente es una zona que México necesita y lo que es urgente es buscar algo que la mejore, no que la desaparezca. Sería un enorme error quitar el ascenso”.

Por otra parte, Ramírez fue contundente al reconocer que muchos directivos se relajarán si saben que no van a perder nada, pero que es injusto para los demás.

“Cuando ya no hay ningún riesgo siempre hay un relajamiento, y la situación de ‘ya no me va a pasar nada’ es un círculo vicioso que no será bueno. Hay ciudades que lógicamente quisieran jugar contra América, Chivas, Pumas o Cruz Azul. Los requisitos es tener una buena estructura, buenos estadios, pero tampoco me parece que los estadios sean un impedimento, pues a veces se tienen inmuebles tan grandes que no se llenan y no lucen. Creo que es más importante las comodidades, la seguridad y que se pueda jugar, y ya después si entran 15 o 20 mil”.

Acerca de algunas declaraciones de los directivos que sí desean que se tome la decisión de desaparecer el descenso y los apoyos que los equipos o dueños importantes ayuden a las categorías inferiores, Chucho aseguró que lo primero que tiene que existir es buena cordura para tomar estas decisiones.

“Es una liga donde todos son socios, pero cada quien busca su beneficio y estar lo mejor posible, y en sus juntas es cuando determinan qué hacen y qué no. Cuando se dan reglas así y se votaron, ya no se puede hacer nada. Es una situación complicada donde debe haber cordura, sensatez de tomar esa situación y que sea con un beneficio para todos, no para algunos. Es complicado porque al final siempre saldrá alguien beneficiado y alguien perjudicado; pero la congruencia y el equilibrio, pensando a futuro, es llegar a buenas conclusiones con solidez y congruencia”.