Entrenando con el enemigo

Zlatan Ibrahimovic lo hizo nuevamente. Al sueco le bastaron tan sólo dos minutos para robarse los reflectores de todo el mundo, cuando marcó un soberbio gol a 35 metros de la portería, y para hacer el guión más espectacular, el propio Zlatan marcó el cuarto y definitivo gol en tiempo de compensación, para la victoria en el primer clásico Angelino. “Los aficionados querían a Zlatan, y yo les di a Zlatan”, declaró, al más fiel estilo de héroe de Hollywood.

Ibracadabra se encargó de borrar el doblete que marcó Carlos Vela, del cual nadie habla, y quien se perfilaba para ser el MVP del encuentro. Con esto, el exManchester United no sólo se llevó los tres puntos para el Galaxy y a toda su nueva afición, sino que también puso al rojo vivo el debate de su posible convocatoria al Mundial.

Y es que el seleccionador Janne Andersson (Suecia) no ha definido si lleva o no a Ibra, en parte por temor a que el grupo no lo tome de la mejor manera; pero como espectador y amante de este deporte, ojalá el atacante del Galaxy esté presente en esa lista definitiva. En ese mismo sentido del duelo entre Suecia y México, espero que los hermanos Dos Santos puedan aprenderle mucho a la nueva figura del equipo en todos los entrenamientos del Galaxy; sobre todo en el aspecto de personalidad y ambición futbolística. Vaya que puede ser una gran inspiración para los dos jugadores aztecas que, sin duda, estarán en Rusia.

Ya veremos por cuál decisión opta el técnico sueco en esta encrucijada; algo similar por lo que estará pasando Juan Carlos Osorio con la situación de Rafael Márquez, quien dijo no tener impedimento legal para ser convocado. ¿Habrá duelo entre Zlatan y Rafa, el 27 de junio, en Ekaterimburgo? Sólo los entrenadores lo saben.

Hablando de grandes producciones estadounidenses, esta semana se disputarán los juegos de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf. America abre esta noche la primera semifinal en suelo canadiense, ante el Toronto FC; mientras que el Rebaño recibirá a los New York Red Bulls. Oportunidad inmejorable para que la afición de nuestro país pueda disfrutar de un Clásico a nivel continental.

Ambos equipos llegan con victorias importantes en Liga para el estado anímico, siendo el equipo de las Chivas el que tiene la misión más complicada, por el perfil del rival. No cabe duda de que el pensamiento futurista podría jugarle en contra a los equipos; la ansiedad sobre la posibilidad de jugar ante el odiado rival en una final con mucha trascendencia es la primera barrera que ambos técnicos deben derrumbar para salir airosos en sus respectivos duelos.

Con el bajo nivel que el futbol mexicano se ha enfrentado fuera de sus fronteras, desde el adiós a la Copa Libertadores, este hipotético duelo sería un alivio a tantos duelos moleros y sin picante. Por el bien del futbol mexicano, por las dos aficiones más populares, y por el Clásico de nuestra Liga, que ha perdido sabor en los últimos tiempos, Piojo y Pastor: no se rajen por una final mexicana… millones se lo suplican.