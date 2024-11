¡Se queda papá! Chayanne anuncia nuevos conciertos en México, conoce las fechas

Tal parece ser que Chayanne tiene ganas de quedarse más tiempo con todos los hijos que dejó en México, pues el querido cantante y “padre” de media nación anunció que va a dar más conciertos en el territorio nacional, de los cuales te vamos a dar todos los detalles para que no te los pierdas y puedas ir a verlo a primera fila… y pedirle que se moche con la pensión alimenticia.

Primero, y para que no te confundas, te vamos a volver a enlistar toda la primera tanda de conciertos que Chayanne ya había anunciado que iba a dar en México, de los cuales la venta general es justamente hoy jueves 31 de octubre. No obstante, el que iba ser en puebla se pospuso hasta septiembre de 2025 y aún no se revela la fecha exacta en concreto.

Guadalajara: enero 31 y 1 de febrero del 2025 en Auditorio Telmex

Querétaro: febrero 8 del 2025 en Infield del Autódromo de Querétaro

Aguascalientes: febrero 11 del 2025 en Estadio Alberto Romo

Monterrey: febrero 13 del 2025 en Estadio Banorte

San Luis Potosí: febrero 21 del 2025 en Arena Potosí

Puebla: febrero 25 del 2025 en Estadio Hermanos Serdán

Ciudad de México: febrero 27 y 28 del 2025 en Palacio de los Deportes

Veracruz: marzo 4 del 2025 en Estadio Beto Ávila

Villahermosa: marzo 11 del 2025 en Estadio Centenario 27 de febrero

Mérida: marzo 13 del 2025 en Estadio Carlos Iturralde

Cancún: marzo 15 del 2025 en Estadio Beto Ávila

Las nuevas fechas de Chayanne en México

Ahora, este jueves Ocesa anunció a través de sus redes sociales que algunas de las fechas de Chayanne en México ya se agotaron, por lo que el cantante decidió abrir más conciertos para que todos sus hijos puedan disfrutar de su presencia. A continuación te las compartimos para que vayas previendo qué pretexto pondrás en tu chamba para asistir.

Guadalajara - Auditorio Telmex: 5 y 6 de Febrero del 2025

Monterrey - Estadio Borregos: 14 de Febrero del 2025

Ciudad de México - Palacio de los Deportes: 6 y 7 de Marzo del 2025

La preventa para las nuevas fechas de Chayanne en México, la cual obviamente es de Citibanamex, arranca este viernes 1 de noviembre en la página oficial de Ticketmaster. Mientras tanto, la venta general será el 2 de noviembre. Te pedimos que te apliques, porque seguramente se van a volver a agotar y así te vas a volver a privar de ver a tu padre cantarte en vivo la canción con la que enamoró a tu mamá: “Torero”.