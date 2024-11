Yailín la Más Viral golpea a una mujer en juego de basquetbol| VIDEO

Yailín la Más Viral regresa a la polémica al pelear en medio de un partido de basquetbol, donde agredió físicamente a una mujer después de notar algo que no le agradó en lo absoluto y que provocó el altercado. El video ha generado diversas opiniones al viralizarse a través de redes sociales.

Yailín la Más Viral ha sido señalada en diversas ocasiones por sus fuertes polémicas, las cuales principalmente son con ex parejas. Por un lado, su ex Tekashi 69 la señala por supuestamente ser violenta y comenzar con las agresiones físicas en su relación, mientras que Anuel AA no deja de realizar comentarios nefastos de vez en cuando.

El VIDEO donde Yailín golpea a una mujer en un partido

En el video, podemos ver que Yailín se encuentra acompañada mientras mira el partido de baloncesto en primera fila y es entonces que una mujer se acerca al cuello de uno de sus acompañantes y le dice algo, lo que hace que la famosa se levante rápidamente y se muestre visiblemente enojada por la situación.

Es entonces que la ex pareja de Anuel AA la confronta y la mujer extiende sus manos sumamente molesta. Es en ese momento que Yailín lanza el golpe a la mujer y genera un zafarrancho en su entorno.

Yailin la más viral golpea joven durante partido de baloncesto. pic.twitter.com/zNegZR8pwm — LosMocanos (@LosMocanos) November 6, 2024

En otro video, se pueden ver los momentos posteriores al altercado, donde la famosa luce visiblemente enojada y son varios hombres quienes se interponen en las mujeres para que la pelea no alcance otra dimensión. Al final, parece que todo quedó bajo control, pues parece que ni siquiera fue seguridad a indagar en lo sucedido.

"Yailin es mi espíritu animal“, ”¿pa' que la andan molestando si no se aguantan?“, ”la chama la señaló primero (a Yailín)“ y ”se ve que la muchacha le estaba apuntando la cara eso es una invitación directa“, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Hasta el momento, Yailín la Más Viral no se ha pronunciado respecto a este momento en el que golpeó a una mujer que la atacaba en un partido de basquetbol, por lo que se desconoce qué fue lo que le dijo la chica para que la cantante perdiera los estribos por completo.