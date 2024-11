Isaac Ezban usa el terror como una metáfora de unión familiar

Con una notable carrera que se ha ido afianzando con el paso de los años a lo largo de diversos cortometrajes y cuatro largometrajes como director, Isaac Ezban se ha convertido en una de las voces a escuchar dentro del cine mexicano actual, destacando principalmente como contador de historias de ciencia ficción y terror, género al cual ha regresado con su nueva película, Párvulos: Hijos del Apocalipsis.

Para el joven cineasta mexicano, la inspiración para hacer esta cinta llegó primero desde “los personajes principales que son niños convirtiéndose en adultos o adolescentes. A mí por alguna razón siempre me ha interesado muchísimo el cine coming of age, porque son películas que me parecen muy entrañables y sobre todo creo que va muy con el terror porque éste se trata siempre de descubrir otro mundo y el coming of age ya es por sí solo el descubrimiento de otro mundo”, compartió con entusiasmo Isaac Ezban en entrevista para La Razón con motivo de su quinto largometraje, el cual sigue en cartelera.

“Me inspiraron mucho las películas que ponen al niño en situaciones sumamente peligrosas como, por ejemplo Goodnight Mommy, que me voló la cabeza cuando la vi, Veneno para las hadas de Taboada, Los otros y las dos grandes obras maestras de Del Toro que son El espinazo del diablo y El laberinto del fauno, también la literatura de Stephen King”, agregó, y contó también que a él siempre le ha gustado tomar algo que ya existe para ver cómo puede subvertirlo o cambiarlo, lo que derivó en esta ocasión en “una película de infectados que se centra en lo que para mí es lo más interesante de una película de este tipo, que es ver qué pasaría si uno de tus seres cercanos se infecta, si lo cuidarías o lo encerrarías”, comentó el director.

Durante su proceso creativo, al realizador igualmente le “pareció curioso hacer una película de infectados desde el punto de vista de la infancia y el hecho de usar el terror como una metáfora para un tema importante como lo es la familia, la unión familiar y cómo salvar a una familia desde la verdad universal de cómo los padres cuidan a los hijos y después los hijos cuidan a los padres”.

El peso de la historia recae en un adolescente y dos niños, así que era necesario tener un elenco adecuado y esto se logró al encontrar a los encargados de interpretar a los hermanos Salvador, Oliver y Benjamín, cuya química se nota en todo momento. “El proceso de casting me hizo entender qué quería y buscaba, me sirvió mucho porque cuando trabajas con niños tienes que fijarte en su disciplina, desempeño, concentración, atención y capacidad de memoria; hice muchos ensayos con ellos y también tuvimos a una acting coach infantil, quien fue la misma que estuvo conmigo en Mal de ojo, Ana Carrillo, una gran actriz y coach. Ayudó mucho a prepararlos”, señaló.

Otra peculiaridad de la historia es que en ésta se menciona una pandemia, “es muy curioso porque la idea de este guion yo la escribí antes del Covid. Tratamos de hacer la película en 2016, 2018 y 2020, y en medio de esa frustración cuándo volvimos a filmar decidí simplemente tener eso en el guion. Yo creo que esta película muestra un terror desde un punto de vista diferente y si bien ya existen muchas películas sobre infectados, ésta es una cinta que aborda esa temática desde un punto de vista distinto”, concluyó el director Isaac Ezban.

Párvulos: Hijos del Apocalipsis cuenta con la peculiaridad de tener dos versiones, una B-15 y otra C con escenas extra para quienes no le tienen miedo al horror más gráfico, así que hay opciones para verla y así seguir apoyando a que se hagan propuestas cinematográficas distintas en nuestro país.

