Baba Vanga predicciones 2025: esto auguró la mísitica que ocurrirá ¿Tercera guerra mundial?

Estamos a nada de que termine el 2024 y en el mundo existe mucha incertidumbre de lo que sucederá, por ello muchas personas han optado por recurrir a las predicciones que dejó para 2025 la famosa mística Baba Vanga, conocida como la “Nostradamus de los Balcanes”, las cuales desde su muerte en 1996 han sido muy brutales y alarmantes.

Baba Vanga, cuyo nombre real fue Vangeliya Pandeva Gushterova, fue una clarividente búlgara que ganó fama mundial por sus aparentes poderes de percepción extrasensorial. Ella se quedó ciega desde muy pequeña, pero a cambio ganó, según ella, la capacidad de ver el futuro.

Rusia invadiendo Ucrania

Israel borrando Gaza y sur de Líbano

China con ganas de invadir Taiwán

Entre sus predicciones que se han cumplido destacan eventos que fueron muy relevantes para el acontecer mundial y que marcaron la historia:

La muerte de la princesa Diana.

El desastre nuclear de Chernobyl.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La elección de Obama como presidente de Estados Unidos.

Ahora, a través de una publicación hecha por el The New York Post, se dieron a conocer las predicciones de Baba Vanga para el futuro, las cuales no son para nada prometedoras, y es que según la mística búlgara, el fin del mundo arrancará justamente en 2025. Y, casualmente, el planeta está a nada de que pueda estallar la Tercera Guerra Mundial, la cual, si llega a ocurrir, será de nivel nuclear.

La funestas predicciones de Baba Vanga

A continuación, te dejamos las predicciones más potentes de Baba Vanga para nuestro futuro próximo y lejano, las cuales cierren justamente con la fecha de la extensión completa de la humanidad: