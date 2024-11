Abogada denuncia a Eduardo Yáñez por violentarla en un restaurante y lo demanda por daño moral

Tal parecer que Eduardo Yáñez está sumido en una nueva polémica, pues su ex abogada Mariana Gutiérrez lo acusó de presuntamente haberla violentado en un restaurante de la Ciudad de México, hecho por el cual lo denunció por violencia de género y además lo demandó por daño moral.

En entrevista con “De Primera Mano”, Mariana Gutiérrez señaló que tenía una relación laboral y de amistad con Eduardo Yáñez y que fue su asesora legal cundo tuvo un problema con un departamento y con una denuncia que una extrabajadora interpuso en su contra. Lamentablemente, todo se derrumbó cuando presuntamente la violentó hace unos días en el hotel The Ritz-Carlton.

“Tuvimos el tema de una relación laboral que se fue llevando después como una relación amistosa, por decirlo así. Yo era en un principio su abogada, era su asesora legal en el tema de lo del departamento que estaba en disputa, el famoso departamento de Ernesto Alonso y la sucesión, y también en un tema laboral de un asunto de una exempleada de él que lo había demandado”, dijo en el programa.

“En este inter de relación que tuvimos, de amistad y laboral, este señor, un día en un restaurante público, ahí en el hotel The Ritz-Carlton, puso una bola de injurias y de malos tratos", lamentó.

De acuerdo con el relato de la abogada, el famoso se molestó con algo que ella dijo y se puso a gritarle como loco frente a todos: “le hice una afirmación, que quiero aclarar, dicha afirmación fue dicha por su propia asistente. Se me puso como loco a gritarme una serie de injurias y majaderías impresionantes, violentándome en todo momento hacia mi persona”.

“Yo le dije que ya no me gustaba como me estaba tratando, que yo no era como su asistente, con la cual tenía años teniendo una relación sentimental. Tengo entendido que ha sido su amante durante muchísimo tiempo", abundó.

“No es algo que yo me esté inventando, ella misma me dijo que había tenido una relación sexual, y ahí fue cuando sacó la ira”, remarcó la abogada.

Hasta ahora, Eduardo Yáñez no ha salido a hablar acerca de la demanda que su ex amiga interpuso en su contra, ni sobre el escándalo que habría armado en el restaurante antes mencionado.