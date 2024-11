Hallan muerto a Bob Bryar, ex baterista de ‘My Chemical Romance’, ¿Qué le pasó?

Muere Bob Bryar, ex baterista de My Chemical Romance.

Se dio a conocer la muerte del baterista Bob Bryar, quién fue integrante de la reconocida agrupación My Chemical Romance, comandada por Gerard Way. El músico falleció a la edad de 44 años, de acuerdo con un reportes del medio americano, TMZ y ha generado que el nombre de la banda se vuelva tendencia.

Cabe mencionar que My Chemical Romance es una de las bandas de rock más famosas de la década de los 2000s, la cual destacó entre los jóvenes de la época y particularmente, los pertenecientes a la tribu suburbana que se hacía llamar Emos. La banda destacó gracias a su estilo único.

El ex baterista de My Chemical Romance, Bob Bryar ha fallecido. pic.twitter.com/JwgQnBv9i3 — Cerebros (@CerebrosG) November 30, 2024

¿Qué le pasó a Bob Bryar?

De acuerdo con el medio de comunicación antes mencionado, el cuerpo de Bob Bryar fue encontrado en su casa de Tennessee el martes 25 de noviembre, esto después de que el personaje haya sido visto por última vez el pasado 4 de noviembre de este año. Misma fuente destacó que no se considera que el fallecimiento pudiera estar relacionado con algún crimen, ya que incluso las armas que se encontraban en la casa del músico, encontraron intactas.

También mencionan que al lugar llegaron de inmediato agentes del servicio de control de animales con binomios caminos que localizaron el cuerpo, el cual ya se encontraba en plena descomposición, por lo que se presume que llevaba varios días muerto. La noticia ha impactado a los miles de fanáticos en todo el mundo que tenían el importante grupo musical.

Hasta el momento, desconoce la causa de muerte del artista, ya que el médico forense se encuentra en medio de la investigación para poder dar claridad al evento. Agentes mencionan que el hombre tenía varias armas ocultas en su hogar, pero no había rastro de que alguna de ellas fuera utilizada para un crimen.

Bob Bryar, quien fuera baterista de My Chemical Romance, falleció a los 44 años.



De acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo fue encontrado en su casa con un proceso avanzado de descomposición. Hasta este momento se desconocen las causas de su deceso...



Descanse en paz. 🥀 pic.twitter.com/HkZNOYod6a — FILTER México (@FILTERMexico) November 30, 2024

¿Quién era Bob Bryar?

Bob Bryar fue baterista de My Chemical Romance, la famosa agrupación americano que destacó por canciones como ‘Teenagers’, ‘Helena’ y ‘Welcome to the black parade’, entre muchos otros éxitos. El músico también formó parte de la banda cuando salió a la luz uno de los discos más emblemáticos como lo es Welcome to the Blake Parade. Los fans y el mundo de la música están de luto ante la triste pérdida.