Pepillo Origel ataca a Sylvia Pasquel porque no lo dejó despedirse de Silvia Pinal: ‘No me invitaron a nada’

La muerte de Silvia Pinal sigue siendo llorada por miles de personas a lo largo de toda la república mexicana; sin embargo, quien aparentemente está sufriendo más (al menos en su mente) es Pepillo Origel, pues se le fue a la yugular a Sylvia Pasquel porque según no lo dejó despedirse de la famosa actriz.

En un video que el mismo Pepillo subió a sus redes, y que fue recuperado por los programas de farándula entrevista, Pepillo Origel se puso a despotricar en contra de Sylvia Pasquel, recriminándole que nunca la va a perdonar por presuntamente no haberle permitido despedirse de Silvia Pinal,

El famoso chismólogo aseguró que no recibió ningún tipo de invitación para darle el último adiós a su amiga Silvia Pinal, afirmando que de esta manera Sylvia Pasquel rompió todo tipo de amistad con él… cosa que posiblemente le puede tener sin cuidado a la actriz.

Hoy se despidió a la primera actriz y productora Silvia Pinal en el @PalacioOficial. Su nombre queda grabado en la historia del cine mexicano e internacional, el teatro, la televisión y la cultura. Con más de 70 años de trayectoria, fue pionera en romper estereotipos y fundar… pic.twitter.com/zN7U78qDIp — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 30, 2024

Pepillo Origel seguía y seguía, asegurando que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos a despedir a su madre, pero que a él nunca le llegó la invitación. A pesar de ello, el periodista de farándula dijo que ya se esperaba que no iba a ser requerido en el funeral y el homenaje.

“No me invitaron a nada. Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, le mandó las invitaciones, a mi no me mandó nada, claro, ya me lo imaginaba”, dijo.

Tu ausencia me dolerá por siempre, pero cada recuerdo tuyo me dará la fuerza para seguir adelante, y mientras vivas en mi corazón, siempre podré sentir que sigues conmigo. Te amaré por siempre mamá. Descansa en Paz Silvia Pinal. 🤍✨🕊️ pic.twitter.com/p2BPcaYfSY — Sylvia Pasquel (@sylviapasquel) November 29, 2024

“Creo que la señora Pasquel dejó mi amistad, ella tendrá sus razones”, remarcó todo indignado el señor, haciéndose la “vístima” ante los ojos de los fans.

Queda esperar a que Sylvia Pasquel salga a responderle a Pepillo los motivos por los cuales lo peluseó… o que lo ignore y siga con su vida y con su duelo, lo cual es una respuesta más poderosa, con la que le remarcaría al periodista que no es absolutamente nadie en su vida ni en la de su familia.