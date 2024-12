Grafóloga exhibe a Maryfer Centeno en al FIL Guadalajara 2024 por la polémica con Mr. Doctor | VIDEO

Maryfer Centeno presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2024 su libro El lado oscuro de la mente. La mujer fue confrontada por una grafóloga y exalumna, quien la abordó por la controversia con Mr. Doctor e hizo notar su desacuerdo con la influencer respecto a la grafología, al indicar que se trataba de una herramienta, más no de una ciencia, como predica la famosa.

Fue así como el ambiente de la presentación del libro de Maryfer Centeno se tornó en un ambiente tenso durante la sesión de preguntas y respuestas. La mujer se identificó como egresada del Colegio Mexicano de Grafología, dirigido por la madre de la famosa y el cual al parecer, no estaría regulado del todo.

La famosa ha sido señalada de ‘ser un fraude’ por los usuarios de redes sociales, ya que la escritora ha sido señalada por actuar como si la grafología no solo fuera algo comprobable de manera científica, sino una herramienta con la que podías lograr cambiar tu vida, como bajar de peso o dejar la depresión.

📍Maryfer centeno especialista en personalidad, Grafología y lenguaje corporal, Autora de 3 best-seller y la grafóloga más reconocida a nivel mundial. o al menos eso dice su pagina en wikipedia...

la cual OBVIO no escribió ella...

¿Pero que es cierto de todo esto? pic.twitter.com/jiYLGrO5PQ — César KMP 🇵🇸 (@C354R23) May 24, 2024

Exponen a Maryfer Centeno en la FIL Guadalajara 2024

Una exalumna de la escuela de Maryfer Centeno se presentó en la conferencia de prensa e indicó: “Tú hubieras parado todo esto al decir que la grafología no es una ciencia y es algo que no has admitido. La grafología es una herramienta. Creo que los maestros, no digo nombres, pero los respeto mucho, también a ti. Han sido más prudentes en sus enseñanzas porque ellos desde un principio nos han dicho, que no son diagnósticos", indicó.

Sobre otros profesionales de la herramienta, indicó: “Nos dijeron, ustedes no van a emitir diagnósticos, van a emitir recomendaciones con permiso de la persona. Y es algo que yo no he visto de ti. Te he visto en redes sociales que lo haces pero sin permiso de la persona y creo que eso es lo que te ha metido en problemas”.

La exalumna solicitó la validación de su certificado y credencial, por lo que indicó que habían irregularidades en el proceso de certificación del colegio. “No hay método científico en la grafología, y sobre la psicología de los colores cuando te preguntaron en televisión abierta y en redes sociales, sacaste los libros públicamente en un video de TikTok. Pero eso no es un método científico, un libro es una fuente de información”, señaló.

Maryfer Centeno agradeció a la mujer por sus comentarios e indicó: “Qué interesante lo que estás diciendo y te lo agradezco muchísimo. Tú como perito en grafología creo que tendrías que reconocerlo. Para ti (la grafología) no es una ciencia y yo lo respeto absolutamente”. Cabe mencionar que la famosa considera a la disciplina como una manifestación del inconsciente y la comparó con el psicoanálisis, la cual es considerada una pseudociencias.

“Yo creo que es una ciencia social extraordinaria, estamos hablando de una manifestación de tu inconsciente, entonces creo que esto es muy importante. Así como la psicología en algún momento se consideró una pseudociencia, así como el psicoanálisis, se consideró una pseudociencia. Estamos hablando de la una manifestación de tu inconsciente y justamente el Colegio Mexicano de Grafología estamos luchando porque se reconozca como tal”.

“Lo que yo hablo en redes sociales, querida amiga, son de videos que son públicos, por lo tanto el mismo derecho que tenemos todos de comentar ese video lo tengo yo. Yo no estoy hablando de un video privado. Si yo voy y me meto a la casa de alguien eso si sería un problema”, objetó finalmente Maryfer Centeno.