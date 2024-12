Remind GNP en Guadalajara: Conoce el cartel completo del festival y los precios de los boletos

Los melómanos tapatíos están listos para un fin de semana repleto de música icónica y éxitos contemporáneos, pues el festival Remind GNP de Guadalajara ya está aquí, por lo que te decimos todo lo que tienes que saber sobre el encuentro artístico para no perdértelo.

El Remind GNP de Guadalajara se celebra este sábado 7 de diciembre en el Campo Titanes, ubicado frente al Parque Metropolitano, lugar en el que los fans no sólo van a disfrutar de la buena música, sino también de comida sabrosa, obras de arte monumentales y muchas bebidas alcohólicas a sobreprecio.

Cartel del Remind GNP GDL

Esta edición del festival Remind GNP de Guadalajara se caracteriza por la música retro y clásica, pues es encabezado por la mismísima Gloria Gaynor, quien muy seguramente va a poner a bailar y a cantar a todo el mundo a todo pulmón con su mega éxito “I Will Survive”, por lo cual promete convertirse en un acto inolvidable y del que los fans hablaran por múltiples generaciones.

Asimismo, los fans de Freddie Mercury y el rock de antaño la van a pasar bien bomba, pues otro de los actos fuertes es The Queen Experience, el cual llevará a escena un tributo electrizante a la icónica banda que nos dio temas como “We Will rock you” y “Don’t stop me now”.

A continuación te dejamos el cartel completo para que te lances corriendo y en “fa”, como dirían los ancestros:

Gloria Gaynor

Beto Cuevas

Loco Mia

Moenia

The Queen Experience

Los amigos invisibles

La sonora dinamita

La revolución de Emiliano Zapata

Costo de los boletos del Remind GNP

Para ir a disfrutar de la música del Remind GNP en Guadalajara, vas a taner que desembolsar la módica cantidad de $1390 MXN, si quieres el acceso general, $2900 si buscas las entradas VIP, o $3200 si lo tuyo es el Family Pass, el cual incluye cuatro boletos generales.