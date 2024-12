David Bisbal sufre aparatoso incidente en casa, ¿Qué le pasó?

El cantante David Bisbal sorprendió al público en una reciente aparición en El Hormiguero, programa de entretenimiento en España. El cantante apareció frente a la audiencia con una venda en el rostro debido a una herida que recibió en su propia casa y momentos antes de presentarse en el show para promocionar su nuevo álbum navideño.

David Bisbal habla de su accidente en casa

El presentador Pablo Motos cuestionó qué le había pasado a David Bisbal para tener que aparecer en El Hormiguero con una venda por la zona de la ceja, ante lo que el famoso cantante respondió, no sin antes hablar de sus recientes éxitos musicales y de su proyecto navideño. Al parecer, la celebridad tuvo un aparatoso incidente en casa.

“El golpe que me he pegado en mi casa con el borde de la puerta… Me he partido la ceja”, contó con tranquilidad Bisbal. "Un compañero sanitario que me ha ayudado poniéndome dos puntos… Ha sido hace una hora y media. Con los nervios previos, buscando la ropa, me he pegado toda una leche con el borde de la puerta”, detalló.

En ese sentido, el accidente habría estado relacionado a los nervios y prisas del cantante por llegar al programa español, lo que lo llevó a tener que acudir a un médico para que lo tratara de manera inmediata y poco antes de que tuviera que aparecer frente al público.

El cantante expresó que si bien no fue nada grave, al momento sí se preocupó por su salud, ya que menciona que había mucha sangre brotando de la herida. Afortunadamente, esto no llevó a alguna emergencia mayor, pues se pudo solucionar con algunas puntadas que cerraron la lesión.

El famoso señaló su intención de que la herida no deje marcas en su rostro, a pesar de que esto podría llegar a pasar por la profundidad de la misa. En ese sentido, Bisbal indicó que tomará los cuidados necesarios para evitar que quede huella del repentino y aparatoso incidente.

Actualmente, David Bisbal continúa activo en el mundo de la música, quien hace poco celebró 20 años de trayectoria. Su carrera inició en 2001 como parte del reality show Operación triunfo, donde obtuvo el segundo lugar y desde ahí, su carrera despegó.

Video completo de David Bisbal en ‘El Hormiguero’