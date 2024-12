Productora de Endemol defiende a Adrián Marcelo y afirma que ‘fue provocado’ en ‘La casa de los famosos México’

Tal parece ser que Adrián Marcelo está bien protegido y que la violencia que ejerció contra sus compañeras de “La casa de los famoso México 2”, especialmente Gala Montes, no será sancionada, pues Kirén Miret, una de las productoras de Endemol, afirmó que los actos del psicólogo regio fueron causados por las provocaciones que él recibió por parte de los demás participantes.

Así lo dijo en una charla con el canal de YouTube BLUA Media, en la que afirmó que la productora del reality estuvo al tanto de todas las provocaciones que “sufrió” Adrián Marcelo al interior de la casa.

Gala un 26 de Agosto: yo te voy a sacar Adrian



Hoy, un 4 de septiembre, Gala saco ha Adrian Marcelo.



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/RUPERfCQXD — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 4, 2024

“Endemol Shine Boomdog, es el dueño del formato. Nosotros ponemos toda la infraestructura, los foros, la casa, los directores de arte, los productores, los camarógrafos, todas las herramientas para ser útiles”, inició en la charla.

Kirén Miret añadió que la productora coloca algunos “detonantes” y que no interviene en lo que hacen los participantes de “La casa de los famosos” al reaccionar a ellos, pero afirmó que se mantiene en estrecho contacto con Televisa.

“Nosotros ponemos detonantes, que puede que detonen o puede que no detonen. Puede que detonen en una dirección, o puede que detonen en otra dirección, o puede que no detone nada y la bomba no estalló. Nosotros no intervenimos, nosotros no hablamos con ellos”, dijo.

Kirén Miret afirmó que en “La casa de los famosos México 2” no existió algún tipo de violencia, pues dijo que las provocaciones surgieron de ambas partes, Adrián Marcelo y el cuarto agua, por lo que la responsabilidad de lo que hacen y dicen es de cada uno de los participantes.

Lo que Adrián Marcelo hace en La casa de los famosos, atacando la integridad de Gala Montes, señalándole y evidenciando sus carencias, se llama violencia de género. Adjunto evidencia. pic.twitter.com/ct8PzTgQM6 — Frydha Victoria (@frydhavictoria) August 6, 2024

“Nosotros somos sumamente cautelosos en el sentido de que escuchamos y vemos todo lo que está pasando ahí. En ese sentido nosotros fuimos muy observadores de cada una de las situaciones donde hubo provocaciones no unilaterales, hubo provocaciones en muchos lados y en muchos sentidos. No hay que perder eso de vista”, expresó.

“Yo soy mujer, y yo defenderé a las mujeres sobre todas las cosas, pero en este programa cada quien. Este formato de realidad es un reality show, cada participante sabe que entra y se hace responsable de sus dichos, de sus palabras, y de sus hechos. Cada quien cuando entró ahí supo lo que dijo, supo lo que hizo”, apuntó.

Respecto al escándalo que surgió entre Adrián Marcelo y Gala Montes, la cual todo mundo señaló que se trató de violencia de género, explicó: “En algún momento Adrián Marcelo decidió dejar la casa, porque la situación ya no era cómoda para él y para algunos de los otros participantes. Así como uno provocó, el otro provocó de regreso. Aquí hubo provocaciones indistintas en muchos sentidos”.

"Hubo provocaciones en todos los sentidos"



Kiren Miret, productora de Endemol, habla de la salida de Adrián Marcelo de la Casa de Los Famosos. pic.twitter.com/pXbdsLNzE2 — Team Adrián Marcelo (@AdrianMarceloOf) December 6, 2024