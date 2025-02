Imelda Tuñón presume amparo en el caso con Maribel Guardia y la actriz responde

A casi un mes del inicio del conflicto legal entre Imelda Garza y Maribel Guardia, la viuda de Julián Figueroa ha ofrecido nueva información al público sobre los avances que hay en la denuncia que enfrenta y por la que se encuentra separada de su hijo José Julián.

Fue el 21 de enero de este año que Maribel Guardia levantó una denuncia contra Imelda Tuñón, pues asegura que la joven no puede cuidar de su hijo por un supuesto problema de adicciones. Esto ha provocado que la actriz haya sido separada de su hijo, quien estaría bajo el cuidado de su abuela.

💥MARIBEL GUARDIA QUIERE QUE IMELDA TUÑÓN SALGA DE SU ADICCIONES Y CUIDE A SU HIJO💥😱@MaribelGuardia pic.twitter.com/ZKFc3LCgpi — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) February 1, 2025

En una conferencia de prensa reciente, la veterana artista contó que su nieto permanecería con ella por 90 días mientras que se desarrollara el caso por orden de las autoridades. Por su parte, Imelda asegura que el menor le fue arrebatado y se ha sometido a diversas pruebas para evidenciar que no sufre de adicciones.

Imelda Tuñón comparte avances en el caso

La actriz se mostró optimista frente a la denuncia que enfrenta, pues aseguró: "Hoy un juez de amparo nos ha otorgado a mi hijo y a mí una suspensión de oficio y de plano en contra de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y el DIF CDMX, debido a que son autoridades que están coloridas en la desaparición forzada de mi hijo al provocar su retención a favor de Maribel, sin que pueda tener contacto con él a pesar de ser su madre y la única persona que detenta la patria potestad”, explica.

Asegura además que el juez de amparo designó un representante especial para su hijo para detener la representación que estaba a cargo de Maribel Guardia, bajo el argumento de que fue “dolosa” y que “vulneró su interés superior”.

La mujer también envió un mensaje a Guardia, donde destacó: “Lamento mucho muerte de Julián, es algo que a mí también me dolió muchísimo, pero ahora me has hecho vivir en carne propia lo que se siente perder a un hijo y te pido de madre a madre que te detengas”. Asimismo, pidió que se detengan los ataques a ambas partes.

Maribel Guardia responde

Rápidamente, la vedette publicó un comunicado en el que aclaraba el tema del amparo que tenía Imelda, donde detallo que estos fueron admitidos a trámite pero que no han sido resueltos. En ese sentido, niega la acusación de ‘desaparición forzada’ del menor:

"La representación de la madre de mi nieto, interpuso sendos amparos contra el DIF y la Fiscalía, argumentando una supuesta “desaparición forzada del menor”. Sin embargo, todos sabemos que el menor se encuentra en un lugar definido por la autoridad y en ningún momento ha estado desaparecido“, detalla.

Maribel Guardia exhortó al público a evitar los comentarios negativos y aseguró que sería respetuosa con la decisión que tuviera el juez frente al pleito legal que tiene con Imelda Tuñón. La mujer evitó hacer mención de lo dicho por su ex nuera sobre su hijo Julián Figueroa.