Lady Gaga en México: Así reaccionaron al regreso de la cantante a CDMX

Este lunes, se dio a conocer que Lady Gaga tendrá un concierto en la Ciudad de México el próximo 26 de abril en el Estadio GNP Seguros, una noticia que ha causado furor entre los fans de la cantante que recientemente lanzó su nuevo material discográfico, MAYHEM.

El concierto de Lady Gaga en la Ciudad de México pinta para ser completamente legendario, pues veremos volver a una de las estrellas de pop más importantes de los últimos años, quien ahora presenta una estética oscura e intensa.

No cabe duda que el anuncio agarró a muchos en momentos random del día, aunque eso no evitó que los little monsters celebraran el anuncio.

Lady Gaga- *Anuncia que viene a CDMX el 26 de abril*



Yo con la cajera del Oxxo que me estaba cobrando-

Otros ya están ensayando cómo será el día del concierto.

Lady gaga VIENE A MÉXICO EL 26 de ABRIL 😭

Y sin duda, aunque no haya dinero o toque trabajar, los fans están listos para darlo todo en el concierto.

lady gaga anuncia concierto en méxico:



yo sin dinero y sin permiso en el trabajo

Muchos ya andan reconsiderando sus anteriores compras de boletos, pues resulta que el 26 de abril, veremos a grandes personalidades de la música en foros masivos, como el Estadio GNP Seguros o la Arena CDMX, en el caso de Katy Perry.

Lady Gaga estando el mismo día que Katy Perry en México

Es como ver luz contra oscuridad...

Cuando ves que Lady Gaga y Katy Perry van a dar un concierto el mismo día en México:

Sin duda alguna, será una batalla campal en Ticketmaster y tendrás que aferrarte a tus lugares y cruzar los dedos para que consigas el sitio que deseas en el Estadio, ya que a pesar de que caben 60 mil personas, habrán muchas personas que lucharán por un espacio.