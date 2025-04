Joseph Seiders, baterista de The New Pornographers, es arrestado por presuntamente tener material prohibido de menores

El músico estadounidense Joseph Seiders, conocido por ser baterista de la banda canadiense de indie rock The New Pornographers, fue arrestado en Palm Desert, California, acusado de múltiples delitos graves relacionados con la grabación y posesión de material de abuso sexual infantil.

La noticia generó una fuerte reacción tanto en el ámbito musical como en redes sociales, especialmente por la gravedad de los cargos y la trayectoria artística del acusado.

¿Quién es Joseph Seiders, baterista de The New Pornographers?

Joseph Seiders, originario de Nueva Inglaterra, ha trabajado como músico de sesión y ha sido reconocido por su talento con la batería, el teclado y la voz.

Además de su trabajo con The New Pornographers, también ha colaborado con otros artistas de renombre dentro del género alternativo y pop. Su estilo versátil y su capacidad para integrarse a distintos proyectos musicales lo habían posicionado como un músico respetado dentro del circuito independiente.

Joseph Seiders es arrestado

Joseph Seiders, baterista de The New Ponographers acusado de grabar a menores de edad en el baño de un restaurante Chick-fil-A en dos ocasiones. La investigación se inició el 7 de abril, cuando un niño de 11 años denunció haber sido filmado por un hombre dentro de uno de los baños.

Dos días más tarde, tras recibir un segundo reporte similar, las autoridades detuvieron a Seiders en el mismo establecimiento. Una orden de registro ejecutada posteriormente en su domicilio permitió encontrar evidencia que lo vincula directamente con ambos incidentes.

Las autoridades han presentado cargos por posesión de material de abuso sexual infantil, acoso a un menor e invasión de privacidad.

La banda The New Pornographers no tardó en reaccionar ante el escándalo, declarando estar “absolutamente sorprendida, horrorizada y devastada por las noticias de los cargos contra Seiders” y anunciando que han “cortado inmediatamente todos los lazos con él”.

El arresto de Seiders ha sacudido a la comunidad musical, dejando en evidencia cómo incluso figuras públicas con carreras aparentemente consolidadas pueden estar involucradas en delitos perturbadores.

El caso continúa en desarrollo, mientras las autoridades recopilan más pruebas y se determina el curso legal que enfrentará el músico. La noticia ha provocado un debate sobre los mecanismos de prevención y la responsabilidad dentro de la industria del entretenimiento para garantizar la seguridad del público, especialmente de los menores.