Imelda Tuñón es señalada de robo por Damaris Rojas: ‘Es una bajeza’

La cantante Damaris Rojas, conocida por su participación en el programa Enamorándonos y su incursión en la música cumbia, ha acusado a Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa y exnuera de Maribel Guardia, de utilizar sin autorización una de sus pistas vocales en su reciente presentación en Monterrey.

Según Damaris, la pista en cuestión, que incluye coros y arreglos vocales grabados en noviembre de 2024 por el grupo Bandidas, fue utilizada por Imelda Tuñón sin su consentimiento, lo que considera un acto de “robo” y “usurpación” de su trabajo.

Imelda Tuñón es acusada de cometer un robo en Monterrey

En una entrevista con TVNotas, Damaris Rojas expresó su molestia por la utilización no autorizada de su material, mencionando que los productores del nuevo formato de Bandidas compartieron la pista con Imelda Tuñón sin informarle previamente.

Este incidente ha generado controversia en el ámbito musical, ya que, según Damaris Rojas, el uso de su pista sin autorización ha afectado los planes de lanzamiento de Bandidas, quienes ya tenían preparado su regreso con vestuarios y fotos para su presentación. La cantante expresó su preocupación por cómo procederán ahora que su material ha sido utilizado por otra artista sin su consentimiento.

“No sólo teníamos preparado eso, también los vestuarios y fotos para el lanzamiento. Sin embargo, ¿cómo le hacemos si otra persona ya utilizó nuestro material? No sé a quién señalar. No sé si se le llame robo, plagio o usurpación. No tengo el término correcto legalmente. Lo que sí sé es que no se podía utilizar. Es nuestro material”, expresó,

Además, Damaris manifestó su intención de recibir una indemnización económica por el uso no autorizado de su voz y trabajo.

“Si la señora tiene tanto dinero, que pague por material inédito. Es una bajeza. Estoy decepcionada. No se vale que quiera pisar el trabajo de otras personas”, dijo.

Por su parte, Imelda Tuñón no ha emitido una declaración pública sobre las acusaciones realizadas por Damaris Rojas.

Este conflicto se suma a otros desafíos que ha enfrentado Imelda Tuñón en su carrera artística, incluyendo críticas por su debut como cantante y su participación en la obra de teatro Motel, donde fue reportada como desaparecida debido a amenazas de muerte recibidas previamente. La situación de Imelda Tuñón continúa siendo objeto de atención mediática y pública.