Survivor México 2025: ¿Quiénes son los infiltrados en Héroes y Villanos?

Los participantes de Survivor México 2025 están viviendo la temporada intensamente, ya que están cuidándose la espalda de cualquiera de sus compañeros, pues Warrior informó que hay un infiltrado en cada equipo.

Los Héroes tienen un Villano en sus files y los Villanos tienen un héroes que está encubierto, por lo que todos los sobrevivientes están buscando al impostor, pues quién lo descubra tendrá una importante recompensa, de lo contrario, el infiltrado saldrá a la luz, pero él será el que se lleve el tótem de inmunidad, uno de los más esperados por los concursantes.

¿Quién es el infiltrado de los Villanos?

Los fans consideran que el impostor de los Villanos es Sargento Rap, pues recuerdan los actos de amistad y lealtad que tuvieron él y Denisha y ella lo salvó de irse del programa con su totem pues ella sentía que no era correcto lo que la tribu le estaba haciendo al cantante. Cabe recordar que en ese momento él entró siendo un villano, pero se ganó el cariño de la gente.

Algunos más afirman que el impostor sería Julieta Grajales, ya que es de nuevo ingreso en el reality show y nadie sabe con qué estrategia viene.

¿Quién es el infiltrado de los Héroes?

Según los fans, la infiltrada de los Héroes sería Esmeralda Zamora, pues señalan que en su temporada ella ganó porque armó un plan para que nadie siguiera a Rasta, pero no por su mérito propio, ni tampoco por el voto del público.

“¿Qué hace Esmeralda en Héroes? Si solo ganó porque un grupo de mediocres que no aceptaron que el Rasta fue superior le dieron el gane", fue uno de los comentarios de los fans.

Hasta el momento no se ha revelado oficialmente el nombre de los infiltrados, pero los participantes están con los nervios de punta, pues no saben en quién sí o en quién no pueden confiar.

¿Dónde se graba Survivor México 2025?

Survivor México 2025 se graba en las playas de República Dominicana, en la misma zona en la que se graba el programa de Exatlón México.

Los Otros de Survivor México

La novedad de esta temporada es que además de los Héroes y Villanos habrá una tercera tribu llamada Los Otros, quienes están viviendo una experiencia diferente, están sobreviviendo solos, aparentemente, pero Warrior, conductor del programa, señaló que eventualmente ellos se van a unir a las dos tribus principales en un momento más adelante de la competencia, sin embargo, no se tiene claro cuál va a ser su papel en el reality show.