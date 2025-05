Lindsey Stirling en México 2025: Fechas y precio de boletos

Lindsey Stirling, violinista y bailarina estadounidense, regresa a México en agosto de 2025 con su gira Duality Tour, presentando su más reciente álbum Duality Deluxe. Las fechas confirmadas son:

Ciudad de México : 5 de agosto en el Auditorio Nacional.

Guadalajara : 6 de agosto en el Auditorio Telmex.

Monterrey: 8 de agosto en el Auditorio Citibanamex.

La preventa Banamex inicia el 14 de mayo a las 11:00 a.m., seguida por la venta general el 15 de mayo, ambas a través de Ticketmaster. Aunque los precios aún no han sido anunciados, se espera que las entradas estén disponibles en las taquillas de cada recinto.

En su Duality Tour, Stirling fusiona su virtuosismo en el violín con coreografías dinámicas, interpretando canciones como “Crystallize”, “Shatter Me” y “Elements”. Además, ha sorprendido a sus fans mexicanos con versiones de temas tradicionales como “Cielito Lindo” y “Cómo Te Voy a Olvidar”.

¿Quién es Lindsey Stirling?

Lindsey Stirling es una violinista, compositora y bailarina estadounidense nacida el 21 de septiembre de 1986 en Santa Ana, California. Se dio a conocer por su estilo único que fusiona música clásica con electrónica, dubstep y pop, mientras interpreta sus composiciones con coreografías dinámicas. Su canal de YouTube, creado en 2007, ha acumulado más de 14 millones de suscriptores y más de 4.2 mil millones de vistas.

Stirling comenzó su carrera musical a una edad temprana, tomando clases de violín desde los cinco años. A pesar de las limitaciones económicas de su familia, su pasión por la música la llevó a destacarse en diversas competencias y a formar parte de una banda de rock en su adolescencia. Su participación en la quinta temporada de America’s Got Talent en 2010, donde llegó a las semifinales, le permitió ganar visibilidad y demostrar su talento al combinar el violín con el baile.

A lo largo de su carrera, Lindsey Stirling ha lanzado varios álbumes de estudio, entre ellos Lindsey Stirling (2012), Shatter Me (2014), Brave Enough (2016), Warmer in the Winter (2017), Artemis (2019), Snow Waltz (2022) y Duality (2024). Este último álbum, Duality, ha sido aclamado por su innovación.

Además de su carrera musical, Stirling ha incursionado en la televisión y el cine. Participó en el programa Dancing with the Stars, donde fue subcampeona de la temporada 25. También ha aparecido en series como The Outpost y en películas como Breaking Through (2015).

A pesar de los desafíos personales, como su lucha contra un trastorno alimentario, Lindsey Stirling ha utilizado su plataforma para inspirar a otros. Su autobiografía, The Only Pirate at the Party, detalla su viaje hacia la recuperación y su ascenso en la industria musical.