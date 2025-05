Una bailarina se quema el rostro en Monterrey durante concierto de Los Ilegales | VIDEO

Durante un concierto de Los Ilegales en Monterrey, Nuevo León, una de sus bailarinas, identificada como Pamela, sufrió un accidente cuando una llamarada proveniente de un lanzallamas impactó su rostro. El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando preocupación sobre el uso de pirotecnia en espectáculos en vivo.

Afortunadamente, Pamela se encuentra fuera de peligro, dijo la agrupación. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, detalló que sufrió quemaduras leves en el rostro, cabello y ojos, pero aclaró que no hay motivos para alarmarse. Además, expresó su agradecimiento al grupo y a su equipo por su apoyo y por cubrir sus gastos médicos.

Defendió a Los Ilegales, calificando el incidente como un accidente fortuito y agradeciendo la responsabilidad demostrada por la banda y su equipo.

Por su parte, la agrupación también se pronunció en sus redes sociales, informando que Pamela ya se encontraba bien tras el incidente en Monterrey.

“Desde ese entonces, la cara no ha dejado de arderme... Se me quemó un poco de los cabellos, las pestañas, los ojos no los podía abrir y la cara ardiendo, pero no hay nada de qué preocuparse”, expresó la joven, quien dijo que ya se encuentra en Santo Domingo. República Dominicana.

El grupo expresó su alivio por la pronta recuperación de la bailarina y agradeció el apoyo de sus seguidores: “Gracias a Dios nuestra bailarina ya se encuentra bien después del incidente en Monterrey”.

Este suceso ocurre en un contexto reciente marcado por tragedias relacionadas con el uso de pirotecnia en eventos en vivo, lo que ha generado un debate sobre la seguridad en espectáculos musicales. Las autoridades y organizadores de eventos están bajo presión para implementar medidas más estrictas en el manejo de efectos especiales y garantizar la seguridad de todos los involucrados.

Mientras tanto, Los Ilegales continúan con su gira de presentación de su nuevo álbum Joven y arrogante, lanzado en marzo de 2025. El grupo tiene programado un próximo concierto el 11 de julio en el Foro Puebla 186 en la Ciudad de México. A pesar del incidente en Monterrey, la banda sigue comprometida con su música y con brindar espectáculos de calidad a sus seguidores.