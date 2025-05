Comic Con Experience CDMX con Pedro Pascal, Scarlett Johansson y John Cena; conoce fechas y precio de boletos

La CCXP México 2025, la convención de cultura pop más importante de Latinoamérica, se celebrará del viernes 30 de mayo al domingo 1 de junio en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Este evento reunirá a destacados actores, directores y artistas del cine, la televisión, los cómics y los videojuegos.

La Comic Con Experience (CCXP) es una convención anual de cultura pop originaria de Brasil, considerada la más grande de América Latina. Fundada en 2014 en São Paulo por la empresa Omelete Company, se ha consolidado como un evento clave para fanáticos del cine, la televisión, los cómics, los videojuegos y la cultura geek en general.

La CCXP destaca por su enfoque en la interacción cercana entre los asistentes y las estrellas del entretenimiento. A diferencia de otras convenciones, muchos invitados se toman el tiempo para convivir con los fanáticos, incluso sin programar encuentros oficiales.

Artistas confirmados en Comic Con Experience CCXP México 2025 en CDMX

Entre las estrellas internacionales que participarán, destacan:

Scarlett Johansson , quien interpretó a Natasha Romanoff en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

John Cena , conocido por su papel como Peacemaker en el DC Extended Universe (DCEU).

James Gunn, director de Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad, quien actualmente está al mando del DCEU.

Además, Pedro Pascal, estrella de The Last of Us y protagonista de la próxima película Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, también estará presente. En esta película, Pascal interpreta a Reed Richards / Mr. Fantástico, junto a Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / La Cosa. La película está programada para estrenarse el 25 de julio del 2025, marcando el inicio de la Fase Seis del MCU.

No se pierdan el panel de #Los4Fantásticos: Primeros Pasos con invitados especiales del cast el próximo sabado 31 de Mayo en #CCXPMX25#CCXPMX25 es presentado por @banamex

🎟️ Boletos disponibles en Ticketmaster @MarvelLATAM pic.twitter.com/1XkTfPBA9I — CCXP México (@CCXPMexico) May 29, 2025

Actividades y precio de los boletos para la CCXP

Durante la convención, los asistentes podrán disfrutar de paneles, presentaciones exclusivas, firmas de autógrafos y exhibiciones de los próximos proyectos cinematográficos y televisivos.

Los precios de los boletos varían según los días que asistas a la Comic Con Experience México 2025 que se realizará en la CDMX.

Epic Pass: Cuatro mil 275 pesos (entrada una hora antes de la apertura, artículos de regalo, día extra de actividades)

Paquete tres días: Mil 990 pesos

Viernes: 990 pesos

Sábado: Mil 200 pesos

Domingo: 990 pesos

Para más información y actualizaciones sobre la programación y los invitados, se recomienda seguir los canales oficiales de la convención.