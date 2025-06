Jessie J es diagnosticada con cáncer de mama, ¿cuál es el tratamiento al que se someterá?

La cantante británica Jessie J ha revelado públicamente que ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. La noticia fue compartida el 3 de junio de 2025 a través de sus redes sociales mediante un video que fue comentado con mensajes de apoyo de parte de sus fans.

“Me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana. Resalto la palabra ‘en etapa temprana’. El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la palabra ‘en etapa temprana’”, explicó Jessie J.

La artista de 37 años mencionó que recibió el diagnóstico poco antes del lanzamiento de su sencillo “No Secrets” en abril y que ha estado sometiéndose a pruebas médicas desde entonces. Subrayó la importancia de haberlo detectado tempranamente y expresó su deseo de compartir su situación para apoyar y conectarse con otras personas en circunstancias similares.

“Solo quería ser abierta y compartirlo. Primero, porque egoístamente no hablo lo suficiente de ello; no lo estoy procesando porque estoy trabajando muy duro”, se sinceró con sus fans.

Con su característico humor, bromeó sobre la coincidencia entre su diagnóstico y el título de sus canciones, sugiriendo un remix llamado “Living My Breast Life”.

La cantante agregó que está dispuesta a compartir su vivencia con personas que estén o hayan pasado por algo similar. No es la primera vez que la artista Jessie J tiene dicho acercamiento con el público, pues en 2021 la cantante reveló que perdió un embarazo. Actualmente, es madre de un niño de dos años junto al basquetbolista Chanan Colman.

“También sé cuánto me ha ayudado compartir el pasado, con otras personas que me brindan su amor y apoyo, y también sus propias historias. Soy un libro abierto. Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando, por tanto. Similares y peores; eso es lo que me mata”, agregó la intérprete de éxitos como “Masterpiece” y “Domino”.

Jessie J es diagnosticada con cáncer, ¿cuál es el tratamiento al que se someterá?

Jessie J anunció que, después de su presentación en el Summertime Ball el 15 de junio en Londres, tomará una pausa para someterse a una cirugía y enfocarse en su recuperación. Este evento contará con la participación de artistas como Mariah Carey y Will Smith.

“Voy a desaparecer un rato después del festival Summertime Ball para operarme. Y volveré con unas t**as enormes y más música”, dijo con una sonrisa en el rostro.