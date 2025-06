Yeri Mua reacciona a las críticas por su canción explícita: ‘No soy Tatiana’

A pesar de que Yeri Mua se ha consolidado como una de las principales voces femeninas en el reguetón mexicano, la famosa se ha convertido en blanco de críticas por la letra de una próxima canción, cuyo título es ‘Ya cog* con otro’.

Yeri Mua y su canción explícita

La canción será estilo electropop y en ella, Yeri Mua colabora con otra artista llamada Sixsex. El tema llamó la atención porque la letra no es nada discreta y no deja nada la imaginación, siendo muy explícita.

“Obvio es para mi ex”, dijo sobre el tema que habla de manera explícita sobre los actos que la cantante habría realizado con otra persona tras terminar su relación. También dio a conocer que la canción estará disponible a partir del 19 de junio.

Algunas de las reacciones fueron:

“Es su culpa por hacerle creer que hacía buena música“.

“Gracias a esto ahora aprecio mucho más el silencio“.

“¿Qué onda con estas canciones?"

“Que no te guste algo no lo hace malo“.

Yeri Mua se defiende de las críticas por su nueva canción

A través de su cuenta de X, la famosa reaccionó a las críticas que ha recibido por su próximo tema musical, dejando ver que no le importan los malos comentarios y que el tema no era para ofender a nadie.

“La neta solo hice esa canción pa’ hacer enojar a mi ex, no a medio Twitter”, dijo la famosa en uno de sus mensajes. También expresó: “Siempre he sido una naca no entiendo el impacto de ahora. No siempre quiero hacer lo mismo”.

Siempre he sido una naca no entiendo el impacto de ahora — tu bratz favorita (@yerimua) June 16, 2025

Además, en un video, la famosa también se deslindó de cualquier responsabilidad con el público que la escucha, al señalar que ella nunca ha hecho música para niños:

“Yo no soy Yeri Mua la que trae a los niños por detrás, esa es Tatiana. Entonces, ¿cuál es el tema que me digan ‘es que te ven niños’?“, cuestionó, en referencia a aquellos que la señalaron porque al parecer hay menores que escuchan su música, que de por si siempre ha sido explícita.

Siguió: “¿Acaso yo abrí las piernas, me metieron la r... y luego los parí? No, son sus hijos, así que a ustedes les toca decirles que lo que dice Yeri Mua en internet es para adultos. Yo no soy Tatiana y por eso no me he animado a ser mamá. A ustedes les toca la educación”, sentenció.

También indicó: “Me gusta ser la oveja negra y por mucho tiempo a mi familia le costó aceptar mi manera vulgar de ser. En mi familia todos son licenciados e ingenieros. Yo vengo de una familia conservadora y rompí el esquema. Soy una persona libre de muchas cosas”, finalizó Yeri Mua.