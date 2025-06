Paty de ‘El Chavo del 8′ dice que Chespirito le coqueteaba: ‘Creo que sí le gustaba’

La actriz Rosita Bouchot, quien encarnó a la segunda versión de Paty en El Chavo del 8, reapareció en redes sociales para abordar un tema que ha generado revuelo: aseguró que su compañero Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, sí mostró interés por ella durante las grabaciones, aunque subrayó que siempre mantuvo el respeto. Estas declaraciones cobraron relevancia tras el estreno de la serie Sin querer queriendo, basada en la vida del comediante.

En un video difundido en TikTok, Rosita detalló una conversación que tuvo con Chespirito en un camerino. En sus propias palabras: “se me acercó para preguntarme si no sabía si me llamaba como actriz y como mujer. No me tocó, no me abrazó ni me besó, ni me insinuó que debía estar con él para seguir en el programa”. Aun así, no pudo evitar notar cierto coqueteo: “Creo que sí le gustaba, pero dentro de todo fue muy respetuoso”.

La actriz aprovechó para aclarar que Chespirito jamás cruzó los límites profesionales. Negó cualquier tipo de contacto físico inapropiado o presiones para que mantuviesen alguna relación a cambio de apoyo en su continuidad en la serie. Asimismo, precisó que su contratación no fue iniciativa de Bolaños, sino una gestión hecha por Horacio Gómez, hermano del comediante, quien la invitó al proyecto.

El contexto de estas revelaciones coincide con el reciente interés por la vida personal del hábil creador de personajes entrañables, arrastrado por la bio serie Sin querer queriendo. Aunque ha despertado curiosidad con anécdotas sobre su vida amorosa, Rosita ha sido clara: no hubo conducta indebida, sino un trato siempre respetuoso y profesional.

El testimonio sobre el supuesto coqueteo aporta una dimensión más humana a la figura de Chespirito, mostrando que, incluso en ambientes laborales, había espacio para la admiración y el interés personal. Aun así, Rosita destacó que El Chavo del 8 mantenía un ambiente “pulcro y respetuoso”, sin transgresiones ni situaciones incómodas.

Respecto a su paso por la vecindad de la pantalla chica, Rosita Bouchot tuvo una participación temporal, ya que su rol fue el de una invitada, lo cual explica por qué no se integró de forma regular al elenco fijo. Tras esa breve aparición, tanto ella como el público retomaron su vida cotidiana, y la historia de Paty quedó como un recuerdo entrañable.

