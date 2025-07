Survivor México 2025: ¿Quién gana hoy 30 de junio?

Los participantes de Survivor México 2025 regresan a las competencias, luego de la eliminación de Cyntia Cofano para buscar comer con los suministros y las recompensas.

Esta noche habrá reacciones por la salida de Cyntia, algunos de los Héroes se van a alegrar como es el caso de Agustín, mientras que otros como los Villanos no van a estar tan contentos, pero seguirán adelante, cabe recordar que los verdes no quisieron usar el tótem de resurrección con ella.

¿Quién gana hoy en Survivor México 2025?

De acuerdo con los spoilers, el ganador de los suministros de Survivor México es el equipo de Héroes, o sea, los amarillos.

Sin embargo, cabe recordar que los spoilers luego no son certeros, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy.

¿Qué pasará hoy en Survivor México 2025?

Janette regresa del exilio a su tribu de los Héroes y lo primero que hace es llegar a preguntarle a Esmeralda porque la había mandado al exilio, a lo que Esme le respondió que desde que se fue la tribu empezó a ganar, por lo que Janette se ofende al escuchar este argumento.

Agustín Fernández dice que los amarillos tienen que preparar su nueva estrategia en la que tienen que pensar en cómo sacar a otro Villano de la competencia.

Mientras que los Villanos ya están planeando su nueva estrategia y ahora quieren eliminar hombres, se quieren ir en contra de Sargento o de John Guts, ¿les funcionará?, tienen que esperarse al final de la semana, el viernes se sabe quién saldrá eliminado de la competencia de Survivor México.

Cyntia Cofano niega que fuera novia de Lobo dentro de Survivor

Tras su salida, Cyntia Cofano ofreció una entrevista tras salir del programa y reveló que ella y Lobo solo eran amigos y que solo se malinterpretó porque la gente considera que un hombre y una mujer no pueden ser amigos.

Pese a que ella dijo que tenía pareja, ahora lo desmintió y aseguró que ella no tiene novio fuera del programa y que no sabe por qué se dice que engañó a su pareja con Lobo, ya que realmente ella no tiene novio.