Vanesa Martín: ‘La industria corre, pero yo sigo apostando por la emoción’

La cantautora española presenta su nuevo álbum Casa mía en México; además de anunciar tres conciertos en el teatro Metropólitan y un mensaje claro: “No me dejo llevar por las modas”.

“Casa Mía no es un disco, es un viaje interior, un florecimiento”, asegura Vanesa Martin con la emoción de quien habla desde la entraña. La cantautora malagueña, una de las voces más honestas de la balada española contemporánea, regresa a México con tres fechas en el Teatro Metropólitan y una consigna firme: resistir con arte en tiempos de algoritmos.

“México me recibe con una generosidad increíble. Aquí la gente te exige, te reclama... pero también te abraza con fuerza”, dice Vanesa en entrevista exclusiva con La Razón. Aunque su gira latinoamericana está planeada para la primavera de 2026, adelantó su llegada al país por una razón poderosa: “No podía esperar. México era prioridad”.

“La industria está herida... corre demasiado”

En un contexto donde los sencillos virales parecen dictar el ritmo de la música, Martín nada contracorriente. “La industria está herida, sangrando y curándose mal, porque va demasiado rápido. Las canciones ya no tienen tiempo para quedarse contigo”, sentencia. Por eso, sigue apostando por el formato físico y los discos como

concepto: “Aunque el CD esté en extinción, yo necesito que mis canciones tengan un cuerpo completo, una narrativa”.

Su nuevo álbum, Casa Mía, nace de esa convicción. Un trabajo que escribió durante meses intensos de introspección, en los que terminó con más de 40 canciones nuevas, de las cuales eligió las más viscerales. “Es el disco donde más he escrito. Nunca me había pasado eso. Lo necesitaba”.

“Yo no soy una croqueta, no tengo que gustar a todos. No me dejo llevar por las modas”, dice con firmeza. “Si lo hubiera hecho, probablemente hoy no tendría nueve discos. Cada uno tiene su identidad y cada canción la escribo como si fuera para mí, aunque luego la cante otra persona”.

Y es que su música no solo ha tocado almas; también ha llegado a otras voces. Ha escrito para Raphael y Laura Pausini, entre otros. De hecho, reveló que una colaboración pendiente con Carin León.

“Me gustaría una carrera como la de Rocío Dúrcal”

A pesar del reconocimiento en España y América Latina, Vanesa todavía quiere romper algunas barreras: “Me gustaría acceder a más medios, a más espacios donde no me etiqueten solo como cantautora. A veces, esa palabra te limita, cuando en realidad es lo que somos muchas artistas que admiramos: Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus también lo son, y no se les encasilla”.

Su mayor deseo: que su música trascienda. “Quisiera una carrera como la de Rocío Dúrcal, que la gente conozca mis canciones aunque no sepan quién soy. Formar parte de la banda sonora de alguien, eso es lo que me mueve”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR