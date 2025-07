¿Qué le pasó a Kenmer Kenia? Reaparece influencer tras rumores de muerte por operación

Kenmer Kenia se hizo tendencia en redes sociales la noche de este martes, cuando su cuenta oficial publicó un mensaje en el que anunciaba su supuesta muerte por “complicaciones de salud”, una noticia que resultó ser falsa, pero que desató tristeza entre los seguidores de la mujer trans.

Fue hace un par de días que Kenmer Kenia fue sometida a una cirugía bariátrica, motivo por el que se encontraba muy emocionada, pero también menos activa en sus redes sociales por el proceso de recuperación que ha tenido que enfrentar.

Así inició el rumor que Kenmer Kenia había muerto. ı Foto: TT: @_kenmer

¿Qué le pasó a Kenmer Kenia?

En las redes sociales, se dijo que la muerte de la influencer tenía que ver con complicaciones en el proceso de recuperación de la operación a la que se sometió para perder peso, lo que desató un debate en redes sociales por los ataques que ha recibido la mujer trans sobre su físico.

Sin embargo, en la mañana de este miércoles, la joven realizó una publicación en sus historias de Instagram donde desmintió los rumores de su muerte. En la foto, la podemos ver acostada en su cama y con una expresión de confusión. “Está de más aclarar que no estoy muerta”, señaló.

“Ayer me sentía muy mal y me quedé dormida muy temprano”, explicó y mencionó que por el momento ella no tiene acceso a su cuenta oficial, sino que era otra persona quien la estaba apoyando a subir contenido. “No sé qué pasó, nadie sabe nada”, contó sobre la noticia falsa que se hizo viral.

Kenmer Kenia desmiente su muerte. ı Foto: IG: @_kenmer

La mujer pidió una disculpa a sus seguidores por la preocupación que les generó la noticia falsa. “Estoy enojada y triste. Me llamó mi papá muy triste y preocupado”, agregó, revelando que toda su familia estaba preocupada por la información de redes sociales que fue retomada por algunos medios.

Kenmer también realizó una transmisión en directo y compartió un video en su cuenta secundaria donde busca aclarar toda la situación sobre su falsa muerte. En ese sentido, aseguró que estaba en shock por la situación.

Usuarios en redes sociales reaccionaron de manera positiva en general a que Kenmer Kenia este viva, pues es una personalidad con una comunidad de mucho apoyo, aunque otros señalaron que su familia no desmintió su muerte.

Te dejamos algunos de los comentarios:

“Qué felicidad que estés aquí”.

“Lo importante es que es mentira y estas bien“.

"Entiendan que ella no hizo esto para generar polémica, alguien lo inventó y ella está saliendo a desmentir“.

"Díganme loco pero siento que lo publicó y como vio todo lo que se hizo por esa broma prefirió decir que lo hackearon“.

"Obviamente ella fue la que publicó eso, pero se le salió de control la bromita. No hagas eso hermosa, sí hay mucha gente que te quiere para que hagas eso, qué bueno que pides perdón“.