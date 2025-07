¿El último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath estará en el cine? Esto sabemos

A tan solo unas semanas de la muerte de Ozzy Osbourne, se ha confirmado que el último concierto de Black Sabbath, la mítica banda que marcó el nacimiento del heavy metal, llegará a los cines a principios de 2026.

El espectáculo, titulado Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow, fue grabado en vivo el pasado 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham, ciudad natal de la agrupación. Ahora, el show será inmortalizado en la pantalla grande como un emotivo homenaje póstumo al llamado “Príncipe de las Tinieblas”.

El último adiós de Ozzy Osbourne

El concierto no fue cualquier presentación. Se trató del último show en vivo de Ozzy Osbourne, y también la reunión definitiva de la alineación original de Black Sabbath: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Juntos no tocaban desde 2005, y este regreso fue planeado como una despedida digna para los fundadores del metal.

Ozzy, quien desde hace años enfrentaba complicaciones de salud por el Parkinson, apareció sobre el escenario sentado en un trono alado, pero eso no impidió que entregara una actuación poderosa.

La emoción era palpable: el concierto fue transmitido en streaming a nivel global, reunió a más de 45 mil asistentes en el estadio, y logró recaudar una suma estimada de más de 140 millones de libras esterlinas para causas benéficas.

Un tributo que ahora será película

La productora encargada del evento ha confirmado que Back to the Beginning llegará a los cines de todo el mundo a inicios de 2026, como parte de un gran homenaje a Ozzy Osbourne. La cinta durará aproximadamente 100 minutos, e incluirá las interpretaciones en vivo de clásicos como Iron Man, Paranoid, Children of the Grave, War Pigs y más. También ofrecerá acceso entre bastidores, entrevistas exclusivas y material nunca antes visto de ese emotivo reencuentro.

Además, durante el show participaron artistas invitados como James Hetfield (Metallica), Axl Rose (Guns N’ Roses), Maynard James Keenan (Tool) y Kerry King (Slayer). Todo esto bajo la dirección musical de Tom Morello (Rage Against the Machine) y con la conducción de Jason Momoa, gran fan de la banda.

El concierto antes del final

La película adquiere un tono aún más significativo tras la muerte de Ozzy Osbourne, ocurrida el 21 de julio de 2025, apenas 17 días después de este último concierto. El músico, de 76 años, falleció en su casa rodeado de su familia, tras complicaciones derivadas de su larga lucha contra el Parkinson y otras enfermedades crónicas.

Pese a su estado de salud, Osbourne insistió en dar este show. En palabras de su esposa Sharon, “Ozzy sabía que ese concierto sería su despedida... y quiso hacerlo en casa, con su banda y frente a su gente”. Así, el filme no solo documenta una actuación legendaria, sino también el acto final de una carrera que cambió la historia del rock para siempre.

Un legado inmortal

El estreno de Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow en cines no solo representa una celebración musical, sino también un adiós cinematográfico a una de las figuras más influyentes del rock. La película será acompañada de lanzamientos en Blu-ray, plataformas digitales y posiblemente funciones especiales conmemorativas.