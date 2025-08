Muere Terry Reid, el cantante que rechazó a Led Zeppelin y a Deep Purple

El cantante Terry Reid, también conocido como Superlungs, murió a los 75 años de edad por cáncer. El músico se hizo desde corta edad, un lugar entre las leyendas de la música británica, lo que lo llevó a rechazar a grandes proyectos como Led Zeppelin y Deep Purple.

La noticia sobre la muerte de Terry Reid fue confirmada por su representante en el Reino Unido, de acuerdo con medios como The Guardian. Se sabe que Superlungs pasó los últimos meses de su vida enfermo de cáncer.

Por ese motivo, se realizó una campaña de donación para ayudar al músico a costear su tratamiento. Tan solo unos días atrás, agradeció a su público en Instagram por el apoyo que había recibido, pues poco a poco había logrado conseguir una porción del dinero que necesitaba.

"Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón. No tienen idea de lo mucho que esto significa para mí, todo el amor y el apoyo me están ayudando a sanar", escribió en ese momento en sus redes sociales.

¿Quién era Terry Reid?

“La gran sorpresa es que Terry no consiguiera ser una gran estrella”, dijo el multipremiado productor Al Schmitt en un documental sobre la vida del músico. En ese sentido, la trayectoria del famoso quedó marcada por dos sucesos importantes.

Y es que a pesar de que Jimmy Page se le acercó para ofrecerle ser el frontman de Led Zeppelin, él se rehusó, por tener compromisos propios en los Estados Unidos, lo que llevó a que Robert Plant se volviera vocalista de la icónica agrupación.

Terry Reid ♥️🥃🎸 Goodbye old freind pic.twitter.com/0DqoH7AJ3s — Rotherhithe Robin (@AlbionSalter) August 5, 2025

“Tenía la intención de hacer lo mío”, declaró Reid al citado diario británico en 2024. “Aporté la mitad de la banda, ¡con eso me basta!”, compartió posteriormente sobre lo que muchos han considerado como una oportunidad perdida para triunfar.

Sin embargo, esta no fue la única banda que Reid rechazó, pues tras la salida de Rod Evans de Deep Purple en 1969, rechazó la oferta de Ritchie Blackmore para ser el cantante principal del grupo, puesto que ocupó Ian Gillan.

Y es que Terry Reid fue todo un prodigio de la música y una leyenda del rock. Con solo 15 años de edad, dejó la escuela para unirse al grupo Peter Jay and the Jaywalkers, con quienes pudo ser el telonero de los Rolling Stones en 1966.

Junto a dicha agrupación, compartió escenario con otras figuras de la música como The Beatles, The Hollies y The Yardbirds. Reid se centró en su carrera en solitario con una mezcla de rock, blues y soul, donde destacó su rango vocal y habilidad con la guitarra.