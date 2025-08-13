Muere Nobuo Yamada, cantante icónico de Los Caballeros del Zodiaco, ¿De qué falleció?

Murió Nobuo Yamada, conocido a nivel internacional como NoB, a los 61 años de edad. Fue el pasado 9 de agosto a las 13:39 horas de Japón que el famoso falleció, como lo reveló la agencia de producción musical y representación artística a la que pertenecía, MOJOST.

La empresa confirmó la muerte de Nobuo Yamada a través de un comunicado en donde revelaron que la familia del intérprete llevó a cabo un funeral privado y pidió que los fans no acudieran a su domicilio para presentar condolencias en estos momentos sensibles.

Se reporta que Nobuo Yamada falleció el pasado 9 de Agosto a los 61 años de edad.



El fue el intérprete del opening 'Pegasus Fantasy' para Saint Seiya. pic.twitter.com/98Tmb0IFAW — Animetrends (@AnimetrendsLA) August 13, 2025

En ese sentido, dieron a conocer que se llevará a cabo una ceremonia de despedida para los admiradores, cuyos detalles se darán a conocer posteriormente. Mientras tanto, los fans del anime y la música se encuentran de luto, pues a la fecha se recuerda como el intérprete de una de las canciones más icónicas de Los Caballeros del Zodiaco.

¿De qué murió Nobuo Yamada?

Fue en febrero de este año que Yamada había revelado que fue diagnosticado con cáncer renal hace siete años. El famoso se mantuvo luchando contra la enfermedad hasta el final mientras trataba de mantenerse activo en el mundo del entretenimiento pese al agotador tratamiento.

En marzo, se vio obligado a cancelar su participación en el concierto ‘Saint Seiya ‘Pegasus Fantasy’ Grand Finale’ en México, así como una presentación en el Festival Tarō Kobayashi, pues enfrentaba un importante deterioro en su salud.

Uno de los momentos que se quedará en la memoria de 14 mil personas, La Leyenda Nobuo Yamada haciendo lo que más le gustaba, encender el Cosmo de todos sus fans, nunca te olvidaremos NoB. 🥹 Sin duda uno de los mejores proyectos en los que me ha tocado trabajar, Gracias… pic.twitter.com/KXz22X2nla — @LuisValLe (@LuisValLe_A) August 13, 2025

Nobuo destacó como vocalista de la banda de rock japonesa MAKE-UP, que interpretó el legendario opening ‘Pegasus Fantasy’ y el ending ‘Blue Forever’ para el anime original de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).

Otras interpretaciones que destacaron en su carrera fue de canciones para series como Kemono Michi: Rise Up, Go Go Sentai Bokenger, Tensou Sentai Goseiger y Kamen Rider Amazons: Last Judgement. Asimismo, colaboró con Shōko Nakagawa en el remix de “Pegasus Fantasy” para Saint Seiya Omega y con Kobayashi en Kamen Rider Amazons.