Recientemente una noticia conmocionó al mundo de la música country pues Brett James, compositor ganador del Grammy y autor de éxitos como “Jesus, Take the Wheel”, falleció en un accidente aéreo en Carolina del Norte el pasado 18 de septiembre. El músico de 57 años viajaba en una avioneta que se estrelló a poca distancia de la escuela primaria Iotla Valley.

En la aeronave viajaban otras dos personas, su esposa Melody Carole Wilson, de 59 años, y la hija de ella, Meryl Maxwell Wilson, de 28 años. Lamentablemente ninguno sobrevivió.

Medios locales reportaron que la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la causa del terrible accidente.

Fanáticos y colegas de Brett James han expresado a través de redes sociales sus condolencias y su consternación ante la dura noticia.

¿Quién era Brett James, ganador del Grammy que murió en terrible accidente aéreo?

Brett James nació el 5 de junio de 1968, en Columbia, Misuri, Estados Unidos. En un principio estudió medicina, pero decidió dejar esa carrera para dedicarse de lleno a la música en Nashville.

En el arte encontró su vocación, por lo que destacó como un compositor prolífico y alcanzó más de 500 canciones grabadas durante su carrera.

Brett James escribió numerosos éxitos para artistas destacados del country como Kenny Chesney, Dierks Bentley, Martina McBride y otros; y también colaboró en canciones populares que cruzaron géneros. Un tema icónico que escribió el famoso de 57 años fueron “Jesus, Take the Wheel”, interpretado por Carrie Underwood y un hit que le valió un Grammy.

Durante su trayectoria fue acreedor a varios reconocimientos. Brett fue ASCAP Country Songwriter of the Year al menos en dos ocasiones y fue incluido en el Nashville Songwriters Hall of Fame en 2020.

Fans y colegas despiden a Brett James

Sin duda Brett James deja un legado importante en la música country y su muerte en un terrible accidente aéreo ha conmocionado al mundo de la música.

El intérprete Jason Aldean compartió en X, antes Twitter, un video donde, en pleno concierto, le dedica unas palabras de despedida a Brett, a quien dijo, consideraba un amigo.

Heartbroken to hear of the loss of my friend Brett James tonight. I had nothing but love and respect for that guy and he helped change my life. Honored to have met him and worked with him. Thoughts and prayers going out to his family. 💔 pic.twitter.com/kfHtdGJOK6 — Jason Aldean (@Jason_Aldean) September 19, 2025

Del mismo modo, Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, compartió un emotivo mensaje para el ganador del Grammy que murió en un terrible accidente aéreo: “Brett James no solo fue un cantautor talentoso, sino también padre, esposo y amigo de muchos que apoyaban las artes y a los artistas. La humanidad en su máxima expresión. Nos bendijo a todos con su inagotable don musical. Esta canción cambió las reglas del juego para él y para mí. Nunca olvidaré el día en que entró al estudio como un joven y ambicioso compositor y nos impresionó con su voz increíblemente poderosa”.