¿De qué murió Fernando Díaz? Bajista original de Los Amantes de Lola

Muere el bajista original de Los Amantes de Lola

El rock nacional se encuentra de luto, tras darse a conocer la muerte de Fernando Díaz, bajista original de Los Amantes de Lola, quien además compuso algunas de las canciones más populares del repertorio de la reconocida banda.

Fue el 25 de septiembre en la tarde que a través de redes sociales, se dio a conocer la muerte del ex integrante de Los Amantes de Lola, quien era apodado ‘La Vitola’. El comunicado emitido por la banda mostraba el dolor tras la pérdida.

"Compartimos tantas cosas, tanta música y sobre todo, muchos sueños...No hay palabras para describir el vacío que dejas, pues a pesar de la distancia, siempre fuimos y seremos familia..."

“Vuela alto y vuela lejos, pues tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas, hasta que nos volvamos a encontrar...Hasta luego querido Fer“, escribió la banda en Facebook.

Hasta ahora, ni los familiares ni la banda han dado a conocer el motivo detrás de la muerte de Díaz. A pesar de ello, en redes sociales apareció una serie de comentarios de cariño por parte de sus seguidores, pues fue considerado un pilar fundamental en la historia del rock nacional.

Algunos comentarios fueron:

“Tuve la oportunidad de conocer a Fer Díaz en los inicios de Amantes de Lola en un concierto en el estadio Miguel Alemán y si una gran persona y excelente músico. El rock nacional de luto y QEPD.”

“Lo siento mucho.... Abrazo solidario mis Los Amantes de Lola”

“Como no recordarlo como parte de la formación original de los Lolos, buen viaje Fernando Díaz corona!”

“Que triste noticia!... Descansa en paz querido y admirado Fer... Oramos por qué Dios reconforte pronto el corazón de tus seres queridos.”

La muerte de Fernando Díaz llega a días de la de Roberto “Oso” Milchorena, ex bajista, de Three Souls in my Mind.