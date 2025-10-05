La reconocida agrupación de heavy metal Avenged Sevenfold anunció recientemente que su concierto en la Ciudad de México, originalmente agendado para el 11 de octubre de 2025, se pospueso. La noticia sorprendió a sus fans, quienes esperaban con ansias corear éxitos como “So Far Away” y “A Little Piece Of Heaven”.

Sin embargo, no todo es malo. La banda estadounidense confirmó que habrá una nueva fecha y sede que promete ofrecer una experiencia inolvidable. Aquí te contamos cuándo será el concierto y a partir de qué fecha podrás comprar tus boletos. Además, conoce la reubicación de los lugares y cómo tramitar el reembolso, en caso de que así lo desees.

Avenged Sevenfold: Nueva fecha, preventa y venta de boletos

El vocalista, M. Shadows, explicó recientemente en un video publicado en redes sociales, que su estado de salud fue la razón principal detrás de la decisión de reprogramar el concierto, que inicialmente se llevaría a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX.

“Con un gran corazón, y lamentablemente, tenemos que anunciar que debido a una condición específica llamada hematoma de pliegue vocal, continuaremos nuestra gira a principios del próximo año. Prometemos volver más fuertes que nunca. Gracias por su comprensión, amor y apoyo", escribió Avenged Sevenfold en la descripción del clip.

Además, prometieron: “Nuevas fechas están en camino y serán anunciadas la próxima semana”. Y así fue.

Nueva fecha del concierto de Avenged Sevenfold

La nueva fecha de Avenged Sevenfold en México será el 17 de enero de 2026, en el Estadio GNP Seguros. El cambio de recinto, explicó la banda, se debe a que buscaron un lugar con mayor capacidad para deleitar a su público.

El concierto incluirá la participación de las bandas ADay to Remember, Mr. Bungle y Daron Malakian and Scars on Broadway.

Preventa y venta de boletos para ver a Avenged Sevenfold

La preventa Banamex de boletos para el concierto de Avenged Sevenfold inicia el miércoles 8 de octubre. Y la venta general a partir del 9 de octubre. Puedes adquirir las entradas desde el sitio web de Ticketmaster.

Reubicación de lugares

Si ya cuentas con tu boleto, no hay motivo de preocupación, pues todos los boletos previamente comprados serán válidos para la nueva fecha y no es necesario realizar ningún tipo de cambio.

No obstante, debido al cambio de sede, del Estadio Alfredo Harp Helú al Estadio GNP Seguros, las secciones fueron reubicadas para ajustarse a la nueva distribución del recinto. A continuación, te compartimos la equivalencia de las secciones correspondientes:

Platea Baja Central - GNP

Oro-GNP

General-General A

Plata- Naranja B

Bronce-Verde C

Platea Alta Central-Naranja C

Platea Alta Lateral-Naranja C

PCD-PCD

Puedes consultar los detalles en la página oficial de OCESA o en el sitio web de Ticketmaster.