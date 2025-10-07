Donald Trump critica a Bad Bunny y su show de medio tiempo en el Super Bowl: ‘Nunca he oído hablar de él’

Donald Trump critica a Bad Bunny y su show de medio tiempo en el Super Bowl

La noticia de que Bad Bunny fue elegido para ser el artista que se presentará en el Super Bowl 2026 dividió opiniones y ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha dejado ver su inconformidad con la elección del cantante puertorriqueño para el importante show de medio tiempo.

Y es que desde que se anunció la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, grupos conservadores criticaron dicha elección, pues el puertorriqueño ha sido transparente al hablar sobre su opinión con las políticas de Trump frente a los migrantes latinos.

En ese sentido, hubo quienes pedían que el cantante no se presente o incluso que sea deportado del país, a pesar de que por ser boricua cuenta con la nacionalidad americana. Sin embargo, la decisión ya está sellada.

Donald Trump critica que Bad Bunny se presentará en el Super Bowl LX

Fue en una entrevista con el medio Newsmax que Donald Trump fue cuestionado respecto a la decisión de que Benito Ocasio Martínez se presente en uno de los eventos deportivos más importantes año con año.

“La NFL eligió a Bad Bunny, liebre o como se llame. Este hombre que odia ICE, no le agradas, acusa a todo lo que no le gusta de racismo. Este sujeto no parece un unificador y muchas personas ni saben quién es”, criticó el presentador Greg Kelly a Trump.

De manera agresiva y contundente, el mandatario americano reaccionó: "Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura", aseguró en un inicio.

“Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para que se hiciera cargo del entretenimiento. Me parece totalmente ridículo”, agregó, al dejar ver así una molestia visible al respecto.

Trump and his MAGA influencers look so stupid attacking Bad Bunny. The guy has more crossover appeal than any living celebrity. He’s the number one streaming artist in the world, he headlines WWE pay-per-views, he hosts SNL, he fills stadiums, he stars in movies. The fuck are you… pic.twitter.com/mVo0WseW9b — Mike Nellis (@MikeNellis) October 7, 2025

El público en redes sociales se encuentra dudoso de la declaración de Trump, sobre todo por haber asegurado que no sabe quién es uno de los artistas más importantes de la actualidad a nivel internacional. El cantante y su equipo no han reaccionado a las declaraciones del mandatario.

Hay que mencionar que la NFL no es la encargada de elegir al artista que se presentará en el medio tiempo del Super Bowl, pues esta labor pertenece al creativo Jay Z.

Para muchos, la elección de Bad Bunny está fuertemente impulsada por al política y es una manera en la que la liga de fútbol americana muestre su apoyo por la comunidad latina, como en ediciones pasadas se hizo con la comunidad afrodescendiente.