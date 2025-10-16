Karen Souza presenta su nuevo disco Recipes for Love en el Lunario 

La vocalista, compositora y productora argentina Karen Souza, una de las intérpretes femeninas más convincentes del jazz contemporáneo, regresa al Lunario del Auditorio Nacional el próximo 23 de octubre para presentar una selección de piezas de su nuevo fonograma Recipes for Love, el cual ha venido compartiendo con sus seguidores en diferentes escenarios internacionales desde abril de este año. Voz versátil que ha incursionado en el house, pop, urbano, electrónico, bossa nova, hip hop, world music, canción napolitana, bolero y jazz.

“Volver al Lunario es como retornar a casa, debuté aquí en 2011 y siempre que regreso me siento abrigada. El disco que presento, mi séptima producción: Recipes for Love es un song book de singles, por lo que he decidido complacer a la audiencia presentando todos los meses una nueva canción hasta 2027. Lo he venido haciendo desde abril pasado y ahora tengo la satisfacción de interpretar, acompañada por un formato de trío (piano, bajo, batería), un compendio de sus temas”, precisó ayer Karen Souza, La dama del Jazz, en conferencia de prensa en el Lunario del Auditorio Nacional.

Karen Souza inició su carrera como intérprete de música electrónica. Tras su participación en el álbum colaborativo Jazz and ‘80s (2005), su voz alcanzó las audiencias internacionales, gracias a su sello distintivo y a la fuerza de su interpretación del jazz. Con sólo siete discos de estudio, la cantante ha logrado emprender giras en Europa, Latinoamérica y Asia, donde sus presentaciones registran llenos totales.

La crítica especializada la califica como “la voz latina de jazz más cotizada de los espacios del jazz contemporáneo”. Su vocalización de “Every breath you take” es uno de los más solicitados de todos los tiepos en los espacios jazzísticos. Con más de un millón de seguidores mensuales en diferentes plataformas digitales, su presencia es muy requerida en prestigiados festivales culturales: San Javier (España), Nora Jazz Fest (Italia), Dojima Jazz Winter (Japón), Tabarka Jazz Fest (Túnez), Jazz a Toute Heure (Francia), Festival Calaveras (México) y Jazztonic (Corea), entre otros.

Los conciertos en el Lunario de Souza se han afianzado como una cita obligada para los melómanos amantes de las síncopas. Desde 2011 sus presentaciones abarrotadas en el foro alterno del Auditorio Nacional se han convertido en destino insoslayable de la vocalista argentina en cada una de sus giras internacionales.

“Voy a cantar piezas del disco y también lo que el público pida. Serán dos horas de expansión melódica arrebujadas en boleros, bossa nova y jazz en un despliegue de manifestaciones de libertad musical”, concluyó la vocalista de los populares temas musicales “Creep”, “Tainted Love”, “Paris” y “Safe and sound”.

Karen Souza presenta Recipes for Love

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Cuándo: jueves 23 de octubre de 2025

Horario: 20:30 horas

Boleto: De 1,000 a 1,900 pesos