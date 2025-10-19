Atrapada en el abrazo del jefe: ¿Dónde ver esta serie de segundas oportunidades?

La serie Atrapada en el abrazo del jefe es una historia que ha cautivado al público joven en redes sociales. Su trama llena de drama y romance sigue la vida de Beatrice Lawson, quien volverá a creer en el amor al conocer a Damian Crowley y se dará una segunda oportunidad en el amor.

Te contamos de qué trata esta producción en formato vertical y dónde puedes verla.

¿De qué trata Atrapada en el abrazo del jefe?

Enamorada, Beatrice Lawson se fugó con su novio de la universidad, Desmond Belmont. Luego de diez años casada en secreto con él, todo cambia para mal al descubrir su aventura con una adinerada socialité.

Traicionada y herida, Beatrice decide divorciarse y finalmente dejar de vivir a su sombra. Intenta construir una nueva vida lejos de Desmond y se muda a un nuevo apartamento, además de iniciar una nueva carrera.

En ese momento conoce al misterioso y atractivo Damian Crowley, su jefe. Mientras Desmond y Damian luchan por su atención, Beatrice se pregunta si el amor vale todo el dolor y el sacrificio, o si es mejor valerse por sí misma y permanecer sola el resto de su vida.

¿Dónde ver Atrapada en el abrazo del jefe?

Atrapada en el abrazo del jefe es una serie original de ReelShort, plataforma que puede utilizarse tanto desde su sitio web oficial como a través de su aplicación móvil, misma que está disponible para descarga gratuita en dispositivos.

Para acceder a la historia completa sobre segundas oportunidades, debes contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 11 capítulos —de un total de 87 que integran esta serie— se pueden ver sin costo.

Aunque la serie fue producida originalmente en inglés, ReelShort ofrece una versión con subtítulos en español, por lo que el idioma no será impedimento para que disfrutes de la serie.

Adicionalmente, algunos episodios se encuentran disponibles en YouTube. a continuación, te compartimos el link.

Otras historias que te pueden gustar:

Mi marido secreto es mi jefe: Sigue a Kate Abrams, quien se casó con un desconocido para asegurar su herencia, pero nunca tuvo la oportunidad de verlo. Dos años después, ella regresa a la ciudad para solicitar el divorcio, pero todo cambiará cuando sepa que su marido secreto es en realidad su sexy jefe multimillonario, Jack Townsend, de quien ella también está enamorada.

Tras el Divorcio, Construí Una Vida Fabulosa: Narra la historia de Mia, una talentosa diseñadora que, tras enamorarse profundamente, decide casarse con Tyler Wilson poco después de graduarse. Aunque su futuro profesional era prometedor, Mia deja su carrera para convertirse en ama de casa, entregándose por completo a su matrimonio. Sin embargo, la relación de tres años termina abruptamente en una sentencia de divorcio.

El Jefe Secreto de las Cinco Llaves: Narra la historia de un hombre poderoso que, para pasar desapercibido, se infiltra en una familia haciéndose pasar por jardinero. A medida que avanza la trama, se revelan secretos ocultos y se desatan conflictos familiares, manteniendo al espectador en constante suspense.