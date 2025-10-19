Teléfono Negro 2, terrorífica llamada perdida

Aquel concepto que, con su mezcla de thriller, elementos sobrenaturales y juegos tipo escape rooms, en su momento hizo de Teléfono Negro de Scott Derrickson —quien aquí repite en la silla de director— una de las películas de género más sobresalientes y rentables de la temporada, aquí en la búsqueda de posicionarse como saga con todo y asesino slasher, se convierte en un pastiche de elementos provenientes de distintas franquicias apenas sostenida por los procesos emocionales de los dos protagonistas que, eso sí, encuentran entre espasmos mentales una atractiva continuidad.

Esta vez es la otrora pequeña hermana de Finn, quien fuera clave para que este último fuera encontrado tras librarse de las garras del asesino conocido como Raptor, gracias a la ayuda de las anteriores víctimas que se comunicaron con él a través de un viejo teléfono.

Ella es quien comienza a recibir llamadas desde el más allá en visiones que los llevan a ambos hasta un campamento donde, bajo la inclemencia de una tormenta, irán descubriendo parte del pasado del criminal en cuestión y cómo es que ha regresado de la tumba para atormentarlos y cobrar venganza.

Es a partir de ahí que la incertidumbre creada por las visiones de la niña, ahora ya convertida en una adolescente afanada en encontrar respuestas, y la tensión que genera la furia acumulada por el trauma de su hermano, pasan a ser el motor principal de un predecible recorrido entre la realidad y el mundo onírico en el que tanto el origen de los poderes del villano, como la forma en que deberán enfrentarlo, misma que será explicada en una trillada conversación, nos recuerdan por completo a cierto ente pesadillezco clásico que usa un guante con navajas, así como los mecanismos con los que lograron derrotarlo en algunas de sus andanzas, amén de otras películas de género.

En ese sentido quizás lo único llamativo es el look de siniestro patinador sobre hielo que le otorgan, amén lo congruente de la conexión que tiene con el pasado de los chicos y lo que ha detonado en sus personalidades.

Esto, aunado a las sombrías y opresivas atmósferas donde el frío, el hielo y la nieve carcomen los huesos como cómplices, ideales para ejecutar las secuencias que buscan los sobresaltos, es lo que salva de la quema esta Teléfono Negro 2 que se queda por debajo de su predecesora.