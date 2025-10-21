¿De qué murió Paulina Tamayo, ‘La Grande del Ecuador’?

Murió Paulina Tamayo, cantante latinoamericana también conocida como La Grande del Ecuador, quien falleció con 60 años de edad. La noticia se dio a conocer este 21 de octubre del 2025 a través de sus redes sociales.

"La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador“, se publicó en su cuenta oficial en X, antes Twitter.

Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador. pic.twitter.com/nGLYwblEKK — Paulina Tamayo (@paulinatamayoec) October 21, 2025

Por su parte, el hijo de la artista, Willie Tamayo, dedicó un emotivo mensaje sobre la muerte de su madre: “El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mi mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte. Te amo mi Grande del Ecuador, ahora eres LA GRANDE DEL CIELO”, escribió el también músico.

La comunidad musical ecuatoriana, así como su público, lamentaron el repentino fallecimiento de la artista, quien se convirtió en uno de los grandes íconos de la música.

¿De qué murió Paulina Tamayo?

Según la información, la artista murió por un paro cardíaco en su domicilio durante la madrugada de este martes. Se desconoce si tenía algún otro padecimiento, pues seguía activa en el mundo de la música a sus 60 años de edad.

¿Quién era Paulina Tamayo?

La mujer fue considerada como una de las voces más emblemáticas de su país. Nació en Quito el 14 de abril de 1965 y su nombre completo es Paulina de las Mercedes Tamayo Cevallos.

A través de los años, destacó por su trayectoria en géneros tradicionales como el albazo, pasillo, yaraví y pasacalle, entre varios otros.

Su carrera artística empezó, cuando participó en el concurso “Artista Profesional” promovida por la Radio Éxito en 1970. Con solo 5 años de edad, la pequeña triunfó al interpretar música ecuatoriana.

A lo largo de su carrera, Paulina Tamayo compartió escenarios con grandes artistas musicales como Lola Flores, Juan Gabriel o Rocío Durcal.