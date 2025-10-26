¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Mini Chang? Esta es su identidad

Conoce la identidad de Mini Chang de ¿Quién es la máscara?

Mini Chang conquistó a los fans de ¿Quién es la máscara? 2025 con su impresionante personalidad y sobre todo por su ternura.

Este personaje tiene entre sus pistas que participó en el musical de Cabaret, por lo que Anahí inmediatamente lanzó una arriesgada propuesta para destapar su identidad.

Quién mini Chang de ¿Quién es la máscara? 2025

Según los fans Mini Chang de ¿Quién es la máscara? sería Denisse Guerrero de Belanova, otros dicen que es Julieta Venegas o que también podría ser Natalia Lafourcade.

Sin embargo, también hay fans que creen que por su estilo asiático, podría ser la famosa influencer Chingu Amiga.

Anahí dice que detrás de Mini Chang podría estar Itatí Cantoral aunque en ese caso, Mini Chang de ¿Quién es la máscara? también podría ser Mon Laferte porque ella está actualmente protagonizando el musical.

Los fans tienen que esperar a que se descubra la verdadera identidad de Mini Chang porque ella iba a ser la eliminada de este domingo 26 de octubre, pero Carlos Rivera fue el investigador que usó su poder de salvación para darle una segunda oportunidad a Mini Chang.

